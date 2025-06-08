Amasra'da Kurban Bayramı Yoğunluğu: 19 Bin Araç Girişi

Amasra'da Kurban Bayramı Yoğunluğu: 19 Bin Araç Girişi
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Amasra, Kurban Bayramı tatili boyunca tarihi ve turistik cazibesi ile yoğun ilgi gördü. Bayramın ilk dört gününde ilçeye toplam 19 bin 143 araç girişi oldu ve 100 binden fazla tatilci ziyaret etti.

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor. Tatilcilerin araç yoğunluğu oluşturduğu ilçeye, arife günü ve bayramın ilk 3 gününde toplam 19 bin 143 araç girişi oldu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Amasra, Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi gördü. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken ilçeye arife günü ve Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde toplam 19 bin 143 araç giriş yaptı. Restoranlardaki deniz ağırlıklı mutfak kültürü ve özel salatası da ilgi çeken ilçeye Bartın Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre; arife günü 3 bin 898, bayramın 1'nci günü 5 bin 248, bayramın 2'nci günü 8 bin 289 ve bayramın 3'üncü günü 1708 araç girişi oldu. 6 bin 600 nüfusu bulunan ilçeyi 4 günde 100 bine yakın günübirlik tatilcinin de ziyaret ettiği öğrenildi.

AMASRA MÜZESİ'NE 2 BİN ZİYARETÇİ

Bayram boyunca ilçe merkezi girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, araçları Türkiye Taşkömürü Amasra Müessese sahası, Büyük Liman sahası, okul bahçeleri ve Kaymakamlık önündeki otoparka yönlendirdi. Turistler, Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı'nda yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu ilçede, güzel havayı fırsat bilen tatilciler, plajdaki kumsalda gezip fotoğraf çektirdi. Gezi tekneleriyle dolaşan turistler, Amasra Kalesi'ni ve Tavşan Adası'nı da izleme fırsatı buldu. Ayrıca ilçede 1982 yılında açılan ve içinde birçok arkeolojik ve etnografik eser olan Amasra Müzesi'ni de bayram tatilinde 2 bin kişi ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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