Turizm Zirvesi'ne Eskişehir damga vurdu

19.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:51

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ve sektör temsilcilerini buluşturan zirveye turizme kattığı değer ile Eskişehir damga vurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başlayan ve gün boyu 4 oturum ile devam eden Turizm Zirvesi'nin ilk oturumunda 'Kentlerin Kalkınması ve Turizm' konusu ele alındı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerce yönetilen kentlerin Türkiye'de turizm payının %90'ına hakim olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, kentlerin turizmden daha fazla gelir elde etmesi amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Eskişehir'in son yıllarda Bursa'dan daha fazla turist çeken bir kent haline geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, başarılı şehircilik çalışmalarının o kentin turizm gelirlerini büyük oranda arttırdığına dikkat çekti.

Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturumda, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürun, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Nalan Yeşilyurt kentlerin kalkınmasında turizmin payını tartıştı. Eskişehir'in 2019 yılı içerisindeki turizm karnesini paylaşan Başkan Büyükerşen "90'lı yıllarda standart bir Anadolu kenti olan Eskişehir, bugün her yıl milyonlarca turisti ağırlayan bir kent haline geldi. Kentimizde son yıllarda özellikle hafta sonları çok büyük bir turizm hareketi gözlemliyoruz. Müzelerin önünde kuyruklar, onlarca turist otobüsü, dolu oteller elbette ki kentimizin de ekonomisine büyük destek oluyor. Hayata geçirdiğimiz çalışmaları yerinde görmek için Türkiye'nin dört bir yanından insanlar şehrimize geliyor. Aslında 1999'dan beri belediyecilik hizmetlerini yaparken böyle bir kaygı güderek yapmadık. Halkımızın huzuru, refahı, mutluluğu için projeler hayata geçirdik. Ama projeleri halkımız o kadar çok benimsedi, o kadar çok sahip çıktı ki bu aidiyet duygusu Türkiye'de diğer kentlerde yaşayan insanların da dikkatini çekti sanıyorum. Ve bu şehri merak edip, Eskişehir'e başta günübirlik geziler düzenlenemeye başladı. Şimdi ise her hafta 3-4 günlük konaklamalı büyük kafileleri şehrimizde ağırlıyoruz. Elde ettiğimiz sayısal rakamlarda Eskişehir'deki turizm hareketinin ne boyutta olduğunu bizlere gösteriyor. Örneğin kendi merkezlerimizden örnek vermek gerekirse bu sene Balmumu Müzemizi 500 bine yakın kişi ziyaret etmiş. Cam Sanatları Müzesinde 65 bin, Kurtuluş Müzesinde 50 bin, Masal Şatosunda 460 bin, Hayvanat Bahçesinde 800 bin, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evinde 140 bin misafir ağırlamışız. 5 ay açık kalan plajımızdan 35 bin kişi faydalanmış. Porsuk Çayı üzerindeki botlar ve gondollar ile140 bin kişi şehir turu yapmış. Nüfusu 800 bin olan bir Anadolu kenti için gerçekten büyük rakamlar bunlar. Bu turizm hareketliliği sayesinde oteller kazanıyor, restoranlar kazanıyor, taksici esnafı kazanıyor, aslında tüm şehir kazanıyor" dedi.

Bu potansiyeli arttırmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Büyükerşen, Türkiye'nin turizm potansiyelinden en büyük payı alan kentler olarak diğer belediyeler ile işbirliği içerisinde çalışacaklarının altını çizdi.

Kaynak: Bültenler