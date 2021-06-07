"Turizm ve Sağlık Gezisi" gerçekleştirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'in ev sahipliğinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilen "Turizm ve Sağlık Gezisi" Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesislerinde gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'in ev sahipliğinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilen "Turizm ve Sağlık Gezisi" Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesislerinde gerçekleştirildi.

Programa; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Düzce Valisi Cevdet Atay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, 65. Dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, katıldı.

Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol kapsamında, ilin ekonomisine katkı sağlamak ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret eden heyete, GETAT'ta bulunan Ozon, hacamat ve sülük tedavisi, alanında uzman doktorlar tarafından uygulandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, "Düzce'nin ve üniversitemizin tanıtımı açısından çok önemli olan bu nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Düzce'mizin kıymetli değerlerinden olan Tamamlayıcı Tıp, Konuralp Antik Kenti ve Topuk Yaylası tesislerimizi bu önemli ve değerli misafirlerimize tanıtabilmiş olmaktan dolayı son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı