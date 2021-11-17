TURİZM SEZONU BİTMESİNE RAĞMEN ÇAMLIDERE TURLARI AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR. - Haberler
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TURİZM SEZONU BİTMESİNE RAĞMEN ÇAMLIDERE TURLARI AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR.

Habermetre - Haberler | Toplum
TURİZM SEZONU BİTMESİNE RAĞMEN ÇAMLIDERE TURLARI AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR.

İlçemiz turizmde kendini ispat etmeye devam ediyor, özellikle hafta sonları turların ilgi odağı haline gelen Çamlıdere bugünde çubuk akyurt ve Ankara merkezden gelen tur gruplarını ağırladı.

ANKARA (Habermetre) - İlçemiz turizmde kendini ispat etmeye devam ediyor, özellikle hafta sonları turların ilgi odağı haline gelen Çamlıdere bugünde çubuk akyurt ve Ankara merkezden gelen tur gruplarını ağırladı...

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