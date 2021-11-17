TURİZM SEZONU BİTMESİNE RAĞMEN ÇAMLIDERE TURLARI AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR.

ANKARA (Habermetre) - İlçemiz turizmde kendini ispat etmeye devam ediyor, özellikle hafta sonları turların ilgi odağı haline gelen Çamlıdere bugünde çubuk akyurt ve Ankara merkezden gelen tur gruplarını ağırladı...

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