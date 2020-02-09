: Turizm sektörü 2020'ye iyi başladı

09.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:09

Turizmde erken rezervasyon rakamlarına göre bu yıl çift haneli büyüme bekleyen sektör temsilcileri, 2020'yi de rekorla kapatmayı hedefliyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, AA muhabirine, Türkiye'nin geçen yıl 51,7 milyon ziyaretçi ve 34,5 milyar dolar turizm gelirine ulaştığını söyledi.

Ülkenin dünyada en rekabetçi olduğu alanlardan birinin turizm sektörü olduğunu vurgulayan Çorabatır, Türkiye'nin dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını ifade etti.

Son iki yıldır da sektörde önemli gelişme kaydedildiğine dikkati çeken Çorabatır, İngiltere ve Hollanda'da katıldıkları iki fuarın verimli geçtiğini, ilerleyen günlerde de Almanya, Rusya, Ukrayna ve Dubai'de fuarlar yapılacağını, Türkiye olarak buralarda yer alacaklarını dile getirdi.

Erken rezervasyon rakamlarına göre bu yıl da turizmin hem sektör temsilcilerine hem de ülke ekonomisine önemli katkıda bulunacağını belirten Çorabatır, "Erken rezervasyon rakamlarına göre, herhangi bir problem çıkmadığı takdirde sezon sonunda çift haneli büyümeyi göreceğimizi tahmin ediyoruz. Antalya ve İstanbul, her zamanki gibi artı rakamlarla yıla başladı. Bu durum diğer bölgelere de aynı oranda yansıdığı takdirde 2020 sonunda 57 milyonun üzerinde turist ağırlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

"Ana pazarlarda artış gözleniyor"

Thomas Cook'un iflasının ilk zamanlarda sektörü endişelendirdiğini ancak Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde atılan adımlarla bu tur operatöründen kaynaklanan eksikliğin diğer tur operatörleriyle doldurulduğunu anlatan Çorabatır, "İngiltere pazarında kayıp değil, bilakis artış bekliyoruz." dedi.

Hollanda pazarında da 2019'u yüzde 12'lik artışla kapattıklarına değinen Çorabatır, bu ülkede gerçekleştirilen Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı'nda yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu pazarda bu yıl da çift haneli büyüme beklediklerini bildirdi.

Çorabatır, Almanya pazarında da ciddi artış beklediklerini, şu anda bölge bölge alınan erken rezervasyonların, geçen senenin aynı dönemine göre daha iyi durumda gözüktüğünü aktardı.

Rusya pazarında da büyüme beklendiğini ifade eden Çorabatır, bu pazarda satışların nisandan sonra başladığını, net rakamların o dönemde açıklanacağını hatırlattı.

Çorabatır, Antalya'nın yılın ilk ayında 186 bin 225 turistle tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kente gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31'lik artış gösterdi. Almanya ve Rusya'da Antalya, popüler şehir olarak görülüyor. Kent alışmış bir müşteri kitlesine sahip. Kente ana pazarların dışında yan pazarlardan gelen turist sayısında da artış var. Antalya, Polonya, Slovakya, Arnavutluk, Çekya, Romanya gibi pazarlardan da payını artırmaya devam ediyor. Bu da artışı etkileyecektir."

"Çin pazarındaki açığı alternatif pazarlarla kapatırız"

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle bu pazarda bir düşüş olacağını ancak bunun alternatif pazarlarla telafi edileceğini vurgulayan Çorabatır, "Pamukkale, İstanbul, Kapadokya bölgesinde bir durağanlık yaşanacak ama bu uzun sürmeyecektir. Türk turizminin olumsuz etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Oluşabilecek açığı, sezon içinde hep beraber kapatacağımızı tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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