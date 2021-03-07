Turizm, sanayi ve hizmet sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik talebi
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Turizm, sanayi ve hizmet sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik talebi

07.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:38
Turizm, sanayi ve hizmet sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik talebi

Turizmcilerin ve başta sanayiciler olmak üzere ihracat yapan işadamlarının aşı olmadıkları için yurt dışında kentlerini, ürünlerini ve tesislerini tanıtamadıklarını söyleyen Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Bu durum 2021 yılı için hayal ettiğimiz iyi ve güzel şeylerin önünde bir engeldir"...

Turizmcilerin ve başta sanayiciler olmak üzere ihracat yapan işadamlarının aşı olmadıkları için yurt dışında kentlerini, ürünlerini ve tesislerini tanıtamadıklarını söyleyen Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Bu durum 2021 yılı için hayal ettiğimiz iyi ve güzel şeylerin önünde bir engeldir" diyerek aşılamada öncelik talep etti.

Antalya özelinde, Türkiye'deki tüm turizm destinasyonlarının pandeminin neden olduğu yaraları kısa sürede saracak potansiyele sahip olduğunu, doğru bir planlama ile mevcut durumun fırsata çevrilebileceğini söyleyen Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Türkiye, tüm olumsuzluklara rağmen 2020'nin son çeyreğinde 5,9, yıl bazında ise 1,8 oranında büyümeyi başarmıştır. 2021 yılı, geçen yıla oranla çok daha büyük bir potansiyele sahiptir çünkü artık elimizde aşı gibi çok güçlü bir silah var. Bu gücü doğru bir şekilde planlar ve kullanırsak ekonomimizde ciddi bir ivmelenme kazandırabilir, hedeflenenin de ötesinde bir büyüme ve sıçrama gerçekleştirebiliriz" dedi.

Aşılamada öncelik

Turizm sezonuna başlamasına sayılı günler kalmışken, başta turizmciler ile ihracat yapan işadamları olmak üzere turizm, sanayi ve hizmet sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik tanınması gerektiğini belirten Başkan Ali Bahar, "İhracat yapan iş insanları, sanayicilerimiz, ülkemizi ve şehrimizi tanıtan turizmcilerimiz aşı olamadıkları için gidip şirketlerini, tesislerini, ürünlerini, kentlerini ve ülkelerini yurt dışında tanıtamıyor, temsil edemiyorlar. Bu durum 2021 yılı için hayal ettiğimiz iyi ve güzel şeylerin önünde bir engeldir. Sanayicilerimiz, yurt dışına çıkıp oradaki fırsatları ülkemize kazandırmak için çantaları hazır bir şekilde beklemektedir. Bu potansiyelin önünde durmamız ülkemiz adına ihracat kaybına neden olacaktır. İhracat yapan firmalarımızın temsili için aşılama kartını lehimize olacak şekilde kullanmalıyız. Bu sebeple turizmcilerimize, başta sanayiciler olmak üzere ihracat yapan iş insanlarımıza aşılamada öncelik tanınmasını, hemen ardından da turizm, sanayi ve hizmet sektörü çalışanlarının aşılanmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Aşılama çalışmalarının ekonomik kalkınma güdümünde sürdürülmesinin toplumun tüm kesimlerini rahatlamaya neden olacağına dikkat çeken Bahar, "2021 yılında hata yapma lüksümüz yok. Atacağımız her doğru adım, hanemize artı bir puan olarak yansıyacaktır. Geçen senenin kayıplarını telafi edebilmek için bu artı puanlara çok fazla ihtiyacımız bulunmaktadır. Gitmediğin, gidemediğin yer sizin değildir. Turizm, sanayi ve hizmet sektörlerini kapsayacak bir aşılama çalışması, yine bu sektörlerin temsilcileri tarafından yurt dışında çok büyük bir tanıtım kampanyasına dönüştürülüp ülkemize ve milletimize katma değer olarak geri dönecektir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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