Turizm kenti Antalya, dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Devlet başkanları, bakanlar, diplomatlar ve iş dünyasının önde gelen isimleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu'nda üçüncü kez buluşacak.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu forum, "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" ana temasıyla, 11-13 Mart'ta Belek Turizm Merkezi'ndeki Nest Convention Center'de yapılacak. Uluslararası ilişkiler bağlamında birçok konunun ele alınacağı forum, dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan Antalya'nın tanınırlığını daha da artıracak.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, 680 bin yatağa sahip Antalya'nın turizmde söz sahibi, Türkiye'nin de turizmde dünyaya açıklan kapısı olduğunu söyledi. Kentte her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Yazıcı, Antalya'nın turizm kadar, tarım ve diplomaside de öne çıktığını dile getirdi.

Yazıcı, Antalya'nın diplomasinin merkezi olma yolunda ilerlediğini belirterek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya Diplomasi Forumu'nu şehre kazandırdığını ifade etti.

Forumun bundan sonra da devam edeceğini aktaran Yazıcı, "Hazırlıklar sürüyor. İnşallah kazasız belasız bir sıkıntı olmadan tamamlanacağını değerlendiriyoruz. Geçen sene gayet başarılı yapılmıştı. İnşallah Antalya'mız için güzel olacak. Diplomasi çok önemli, gelişmelerden dolayı gündem de yoğun olacaktır." diye konuştu.

İş dünyası foruma hazır

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, forumda sadece siyasi liderlerin değil, iş insanlarının da yer alacağına dikkati çekti. Kentin küresel organizasyonlar konusunda yeterince tecrübeli olduğunu dile getiren Çetin, bu yıl üçüncüsü yapılacak forumun başarılı olmasını ve Türkiye'nin konumuna fayda sağlamasını temenni etti. Türkiye'nin son dönemde dış politikada yeni açılımlar yaptığına işaret eden Çetin, şunları söyledi:

"Körfez ülkeleriyle ilişkiler yeniden kurulmakta. İsrail Cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret edecek. Bu ziyaretler sonrasında İsrail ile ilişkiler de gelişecektir. Antalya bir dönem İsrail'den çok ziyaretçi alırdı. Umarım kentimizde İsrail'den konukları yeniden görürüz. İsrail gibi pazarlar için de daha fazla çaba harcayacağız. Antalya'nın ırk, din, milliyet ayrımı yapmadan herkesi kucaklayan bir barış ve huzur şehri olduğunu göstereceğiz."

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da bu tür organizasyonların kente ve ülkeye ciddi katkılar sağladığını vurguladı. Turizm ve tarım kenti Antalya'nın diplomasi kenti olma yolunda da emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Çandır, "Bunda Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun büyüt katkıları var. 2 bin 500'ün üzerinde ziyaretçinin beklendiği forumda, yapay zekadan iklim değişikliğine kadar gündemde olan birçok konu ele alınacak. Hem kentin hem de ülke tanıtımı açısından önemli olan bu forumun başarılı geçeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Çandır, forumun küresel salgında durağanlaşan ve geçen yıl biraz hareketlenen turizme de fayda sağlayacağına inandığını bildirdi.

Turizm sektörü uluslararası organizasyonlardan memnun

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı ise turizm sektörü olarak böyle bir organizasyonun Antalya'da yapılıyor olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Geçen yılki forumun son derece verimli geçtiğini aktaran Yağcı, dünya liderlerinin küresel salgında dahi turizm alanında verilen hizmetin, yiyecek ve içeceğin kalitesinin ne kadar yüksek seviyede olduğunu gördüklerini kaydetti.

Antalya'nın bir dünya kenti olduğunu söyleyen Yağcı, "Antalya, G20 Liderler Zirvesi başta olmak üzere bugüne kadar uluslararası alanda pek çok organizasyona ev sahipliği yapmış tecrübeli bir kent. Antalya Diplomasi Forumu da bunlardan biri. Dünya liderlerini buluşturan bir etkinliğin 'turizmin başkenti' Antalya'da yapılıyor olması turizme de ciddi katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yağcı, turizm sektörü olarak forumun ileriki yıllarda da devam etmesini temenni ettiklerini kaydederek "Antalya her milletten insanın huzur içinde tatil yapabildiği bir kent. Diplomasi forumunun da böyle bir kentte gerçekleştiriliyor olması dünyaya verilen bir mesajdır." dedi.