Turizm Fakültesi'nde 'İş Kulübü Eğitimi Semineri' verildi
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Turizm Fakültesi'nde 'İş Kulübü Eğitimi Semineri' verildi

Turizm Fakültesi'nde 'İş Kulübü Eğitimi Semineri' verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin düzenlediği 'İş Kulübü Eğitim Semineri' online olarak gerçekleştirilirken, katılımcılara katılım belgesi verildi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin düzenlediği 'İş Kulübü Eğitim Semineri' online olarak gerçekleştirilirken, katılımcılara katılım belgesi verildi.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 2. Kariyer Günleri'ni takiben düzenlenen İş Kulübü Eğitim Semineri, 5 Mayıs Çarşamba günü çevrim içi ortamda gerçekleştirildi. Etkinlik öncesinde İŞKUR Eskişehir İl Müdürlüğü yetkilileri, Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Oktay Emir, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Emre Ozan Aksöz ve Doç. Dr. Çağıl Hale Özel'i ziyaret etti. Ziyaret kapsamda kurulan iş birliği neticesinde ise Turizm Fakültesi ile İŞKUR ortaklığında daha iyi şartlarda iş arayanlar için tasarlanmış katılım sertifikalı bir eğitim semineri verildi. 100 öğrencinin katıldığı eğitime İŞKUR personellerinden; İş Kulübü Lideri Özlem Aldemir ve İş Kulübü Lideri Eren Keser katkıda bulundu. İş Kulübü Eğitimi Semineri, Zoom üzerinden iki oturum şeklinde "İş Arama Ağım, İstihdam Edilebilirlik Becerileri, Telefon Görüşmesi, CV Hazırlama, Hobiler, Kılık Kıyafet, Beden Dili, Mülakat Teknikleri" konu başlıklarıyla düzenlendi. Programın sonunda, seminere katılan öğrencilere katılım belgesi verildi.

İş Kulübü nedir?

İş Kulübü, iş arama sürecini daha başarılı yönetmek isteyenlere, "Nasıl iş aramalıyım? İş başvurum neden reddedildi? Ben Kimim-Kendimi ne kadar tanıyorum? İyi bir özgeçmiş nasıl hazırlanır? Mülakata davet edilmek için neler yapmalı? Mülakatta dikkat edilmesi gerekenler? İşveren/İnsan kaynakları neden sizi işe almalı?" gibi sorulara cevap arayan ve daha iyi şartlarda iş arayan bireyler için tasarlanmış bir eğitim programıdır. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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