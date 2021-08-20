Turizm Destinasyonlarının Korunması ve Geliştirilmesi Çalışmaları Devam Ediyor

Turizm Destinasyonlarının Korunması ve Geliştirilmesi Çalışmaları Devam Ediyorİlimizde bulunan turizm destinasyonlarının bütüncül olarak korunması, geliştirilmesi ve ilçeler arası entegrasyonun sağlanması amacıyla kurulan dört turizm destinasyon kurulundan biri olan...

Turizm Destinasyonlarının Korunması ve Geliştirilmesi Çalışmaları Devam Ediyorİlimizde bulunan turizm destinasyonlarının bütüncül olarak korunması, geliştirilmesi ve ilçeler arası entegrasyonun sağlanması amacıyla kurulan dört turizm destinasyon kurulundan biri olan "Menteşe-Ula-Marmaris-Datça Turizm Destinasyonu Yürütme Kurulu" toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı. Marmaris'te düzenlenen toplantıya, Vali Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Vekili ve Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Marmaris Turizm MYO Müdürü Doç Dr. Ekrem Ayan, Knidos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, Sedir Adası Kazı Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler, Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mesut Gümüş, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Öztürk, Menteşe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız, Muğla Turist Rehberleri Odası Başkanı Hamdi Turhan, Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris TÜRSAB Başkanı Suat Esin, Datça Karios Marina Genel Müdürü Kamil Dönmez, Marmaris Albatros Marina Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Tugay, Anadolu Deniz Motorlu Taşıyıcılar Koop. Başkanı Coşkun Cengiz katıldı. Toplantıda; düzenlenen etkinliklerde tüm ilçelerin birlikte hareket etmesi amacıyla Muğla ili etkinlik takvimi düzenlenmesi, antik kentlerde yürütülen projelerin 2022 turizm sezonuna kadar tamamlanması, bölgenin deniz, kum ve güneş turizmi dışında sahip olduğu potansiyelin ön plana çıkarılması amacıyla sağlık, spor, kültür ve eko turizm gibi alternatif turizm çeşitlerinin desteklenerek, bölgede turizmin dört mevsim olarak yaygınlaştırılması konusunda yapılacak çalışmalar görüşüldü. Bölgemizde meydana gelen orman yangınları sonrasında arıcılığın uğradığı zararın telafi edilmesi konusunda kurumların yapması gereken çalışmalar ele alınarak, apiterapi merkezi ile ilgili başlatılan çalışmaların turizme entegre edilmesi amacıyla yapılması gerekenler değerlendirildi. Menteşe ilçesinde bulunan Mabolla Antik Kenti'nde yapılacak çalışmalar ile ilgili Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ilgili kurumların yol haritası belirlemesi, antik kentler ve turizm destinasyonlarının etkin tanıtımlarının yapılması ve sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması konusunda yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantıda görüşülen konuların ilgili kamu kurumları ve STK'lar tarafından titizlikle takibinin yapılması ve sonuçlandırılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Habermetre