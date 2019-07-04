ÖNDER ALTINAL - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizm bir barış harekatıdır. Huzursuzluğun olduğu yere hiç kimse gitmek istemez. Böyle bir algı var ne yazık ki. Yavaş yavaş bu algıyı kırmaya çalışıyoruz. Gide gele, anlata anlata bunlar değişiyor." dedi.

Van'da düzenlenen "Doğu Anadolu Bölgesi Acenteleri Buluşması" toplantısına katılan Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin turizm alanında bu yıl yeni rekorlar kıracağını söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 40 milyon yabancının ülkeyi ziyaret ettiğini anımsatan Bağlıkaya, Türkiye'nin 2019'da 45 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşarak yeni bir rekora imza atmasını beklediklerini aktardı.

"Kültür turları 3 kat arttı"

Turizm açısından kültür turlarının da aynı öneme sahip olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, göreve geldikleri dönemden sonra kültür turlarının arttığına işaret etti. Türkiye'nin her yerinin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız bu yıl geçen yıla oranla 3 kat daha fazla kültür turuna çıktı. Kültür turizmi, Türkiye'deki turizmin lokomotifidir. Bölgemiz de bu anlamda çok önemli. Şanlıurfa, Gaziantep bölgesinin yanında Van, Kars ve Ağrı'nın da bu anlamda önemli destinasyonlar olduğunu düşünüyorum. Acenteler arasındaki bağı güçlendirmek ve pazarlama kanallarını kuvvetlendirmek için doğudaki acenteleri batıya, batıdakileri kuzeye, kuzeydekileri güneye doğru sürekli hareket halinde tutuyoruz."

- "Turizm bir barış harekatıdır"

Bağlıkaya, güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde bölgede huzur ve güvenliğin sağlandığını belirtti. Bunun turizmin gelişmesine de katkı sağlayacağına inandığını aktaran Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Buraların güvenli olduğunu gelip gittiğimiz için biliyoruz. Ancak hiç gelmeyen ve buralarla alakası olmayan insanlar daha hassas davranıyor. Turizm bir barış harekatıdır. Huzursuzluğun olduğu yere hiç kimse gitmek istemez. Böyle bir algı var ne yazık ki. Yavaş yavaş bu algıyı kırmaya çalışıyoruz. Gide gele, anlata anlata bunlar değişiyor. Basın yayın yoluyla yapılan şeylerin dışında insanların deneyimlerinin önem kazandığını görüyoruz. Buraya ne kadar fazla turist gelirse o kadar daha fazla gelmesinin yolu açılacaktır. Bu yüzden sık sık ziyaretler gerçekleştirerek, bölgeyi gündeme getirmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA