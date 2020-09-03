Turistler de maske ve mesafe kurallarını hiçe sayıyor
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Turistler de maske ve mesafe kurallarını hiçe sayıyor

Türkiye genelinde pozitif vaka ve bu kişilerle temas edenlerin sayısı hızla artarken, Manavgat'a tatil için dünyanın değişik ülkelerinden gelen turistler de maske ve mesafe kurallarına uymuyor.

03.09.2020 17:35 | Son Güncelleme: 03.09.2020 19:04

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatillerini geçiren turistlerin, alışveriş için ilçe merkezine gelişlerinde minibüste taktıkları maskelerini, indikleri anda çıkarıp yollarına devam ediyorlar. Manavgat caddelerinde maske takmayanların sayısı, takanlardan daha fazla olduğu, bazı vatandaşların kamu kurumu ve bankalara girerken taktıkları maskeyi işlerinin bitiminde çıkardıkları görüldü.

Manavgat caddelerinde çok sayıda vatandaşın da temizlik, maske ve mesafe kuralına uymadığı gözlenirken bu durum duyarlı vatandaşları endişelendiriyor. Birçok vatandaş, cebinde taşıdığı maskeyi kamu kurum ve kuruluşlarıyla bankalara girerken kullanırken işi bitip dışarı çıktığı an yeniden cebine koyuyor.

MİNİBÜSTEN İNDİKTEN SONRA MASKELER TAKILMIYOR

Manavgat'ta tatil yapan turistler, tatil yaptıkları otelden Manavgat'a gelişlerinde minibüse binebilmek için maske takarken, iner inmez maskeyi çıkarıp koluna takıyor. Perşembe pazarında ve Manavgat caddelerinde gezen turistlerin büyük bölümünün maske takmamış olmaları dikkatlerden kaçmıyor.

Turistler de korona virüs önlemlerine uymuyor
Turistler de korona virüs önlemlerine uymuyor
Turistler de maske ve mesafe kurallarını hiçe sayıyor

Kaynak: İHA

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