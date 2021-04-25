"Turistim, çifte vatandaşım" dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
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"Turistim, çifte vatandaşım" dedi, belge gösteremeyince ceza yedi

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN - Haberler | Güncel

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek yürüyüşe çıkan ve turist olduğunu söyleyen Yusuf Karabulut (32) ceza yememek için bekçilere direndi.

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek yürüyüşe çıkan ve turist olduğunu söyleyen Yusuf Karabulut (32) ceza yememek için bekçilere direndi. Turist ve çifte vatandaş olduğunu söyleyerek, tarih turuna çıktığını iddia eden Karabulut, belge gösteremeyince ceza yedi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bunu gazeteye verirseniz sizi mahkemeye vereceğim" şeklinde tepki gösteren Karabulut'a, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 TL ceza kesildi.

Koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında denetleme noktası oluşturdu. Ekipler, bu noktalarda sokağa çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Osmangazi ilçesi Alacamescit Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kontrol noktasında denetimlerini sürdüren bekçiler de bölgede sık sık tur atmasından şüphelendikleri Yusuf Karabulu'u durdurarak izin belgesi sordu.

"TURİSTİM" DEDİ, BELGE GÖSTEREMEDİ

Karabulut, bekçilerin "Belgeniz var mı?" sorusuna "Tarih gezisine çıktım. Burada tarihi hanlar bölgesini gezmeye geldim. Ancak şu an pasaportum yanımda değil. Ayrıca ben çifte vatandaşım" şeklinde cevap vererek, kendisine ceza kesilemeyeceğini söyledi.

"GAZETEYE VERİRSENİZ SİZİ MAHKEMEYE VERECEĞİM"Bekçilere uzun süre direnen Karabulut, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da, "Ben buraya geldim, turistim. Ben çifte vatandaşım. Bunu gazeteye verirseniz sizi mahkemeye vereceğim. Selamün aleyküm" diyerek tepki gösterdi.

Bekçilerin belge göstermesi ısrarına rağmen, turist olduğunu kanıtlayamayan Karabulut'a sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

'Turistim, çifte vatandaşım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
'Turistim, çifte vatandaşım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
'Turistim, çifte vatandaşım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
'Turistim, çifte vatandaşım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
'Turistim, çifte vatandaşım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
'Turistim, çifte vatandaşım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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