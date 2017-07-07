Turist Rehberleri Kapadokya İçin Kolları Sıvadı

BEHÇET ALKAN - Kapadokya bölgesinde faaliyet yürüten profesyonel turist rehberleri, kurdukları anonim şirketle bölgenin tanıtımına ve ekonomisine katkı yapmayı amaçlıyor.



İlk etapta 100 turist rehberinin biner liralık katkılarıyla kurulan şirket, çeşitli yatırımlarla turizm alanında hizmet verecek. Bölgenin tanıtılması için çalışmalar yapacak şirket, turizm alanında da hizmetler sunacak.



Yaklaşık 30 yıldır profesyonel turist rehberliği yapan ve yeni kurulan Kapadokya Rehberler Turizm Ticaret A.Ş'nin yönetim kurulu başkanı Mehmet Keçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslektaşlarının ortak kararı ve sektörde söz sahibi olma hedefiyle şirketi hayata geçirdiklerini belirtti.



Keçeci, bölgede faaliyet sürdüren 500'ün üzerinde profesyonel turist rehberi bulunduğunu, ilk etapta 100 rehberin bin lira katkı sağlayarak ortak olduğu şirketin kısa sürede büyüyeceğine inandığını ifade etti.





Kapadokya bölgesinin ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra, tanıtımı açısından da önemli projelere imza atılması için çaba harcayacaklarını dile getiren Keçeci, "İşlerimiz turizm ve turistlerle ilgili olacak. Turizmin yan alanıyla ilgili de yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Rehberler dışından da şirkete ortak olmak isteyenler oldu ama kuruluş amacının dışına çıkmamak için kabul etmedik." dedi.



"Ülke genelindeki tüm turist rehberleri ortak olabilir"



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yunus Ünal ise rehberlerin turizmden en az payı alan grup olduğunu söyledi.



Şirketin ortak akılla bölgeyi kalkındıracak projelere imza atabileceğini belirten Ünal, "Rehberler turizmin yönlendirilmesinde her zaman ön planda olan kişiler ama ekonomik alanda en az payı alanlar. Rehberlerin turizmden daha iyi pay alabilmelerini amaçlıyoruz. Yeni bir perspektif ile turizmin sorunlarını tespit edip Kapadokya'nın tanıtımını daha iyi yapmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.



Ünal, rehberlerin ortaklığındaki şirketin aynı zamanda sivil toplum kuruluşu gibi çalışarak, bölge turizmine ivme kazandıracağını, şirkete ülke genelinde faaliyet yürüten tüm turist rehberlerinin ortak olabileceğini aktardı.



Şirketin bir sivil toplum kuruluşu gibi de çalışıp bölgenin sorunlarını tespit edip çözüm arayışlarına gireceğini dile getiren Ünal, "Türkiye'de bir örneği daha yok. Türkiye'deki tüm rehberlere açığız." ifadelerini kullandı.