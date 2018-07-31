Turhal'dan İlk Hacı Kafilesi Yola Çıktı

Turhal'dan 55 kişiden oluşan ilk hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

Hacı adayları için Asri Camisi'nde ikindi namazı sonrası uğurlama töreni düzenlendi.

Cami avlusunda düzenlenen törende konuşan İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ, ilk hac kafilesini dualarla uğurladıklarını ifade ederek, "Arafat'ta dünyanın dört bir tarafından gelen hacılarla orada buluşacak ve bembeyaz ihramlarıyla vakfe yapacak olan hacılarımızı, Turhal'daki temsilcilerimizi buradan uğurluyoruz." dedi.

Törenin ardından hacı adayları, aileleri ve yakınlarıyla vedalaşarak yola çıktı.