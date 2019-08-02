Turhal'da 295 öğrenciye YKS kursu

Tokat'ın Turhal ilçesinde YKS'ye hazırlık olarak 2 okulda açılan kurslara 295 öğrenci katılıyor.

Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık amacıyla Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Yeşilırmak Anadolu Lisesinde açılan destekleme ve yetiştirme yaz dönemi kurslarını ziyaret etti. Turhal Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Sapanca'nın eşlik ettiği ziyaretlerde Kaymakam Üçer, sınıflarda öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti. Turhal'da eğitimde çıtayı yükseltmeyi arzu ettiklerini ifade ederek, "Öğrencilerimizi üniversite sınavlarına daha iyi hazırlamak için ilçemiz genelinde 2 okulda yaz dönemi destekleme kursları açtık. 2 okulda toplam 295 öğrencimiz bu kurslarımızda eğitim görüyor. Kimya, geometri, coğrafya, tarih, biyoloji, fizik, Türkçe ve matematik olmak üzere toplam 8 dersten kurs verilmekte. Bu kursları düzenlemekteki asıl amacımız ise ilçemizin eğitimdeki başarı oranını daha yukarılara taşımaktır. Yaz dönemi kurslarımız eylül ayının ilk haftasına kadar devam edecek. Bununla birlikte kurslarımız okullar açılmasıyla birlikte yıl içerisinde de hafta sonları devam edecek" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA