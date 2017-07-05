Turgutluspor'a Yavru Kartal

ÜÇÜNCÜ Lig takımlarından Turgutluspor, Beşiktaş'tan stoper Muhammed Can'ı renklerine bağlarken, iç transferde daha önce anlaştığı kaptan Ferdi Başoda ile sözleşme imzaladı.



Balıkesir Büyükşehir Belediyespor altyapısında yetişip Balıkesirspor'da profesyonel olduktan sonra önceki sezon Beşiktaş'a giden 20 yaşındaki Muhammed, siyah beyazlı kulübün U19 ve U21 takımlarında forma giydi. 2 yıllık mukavele imzalayan genç savunma oyuncusu kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini söyledi. Kaptan Ferdi ise "Yuvamda kaldığım için mutluyum" diye konuştu.



Öte yandan kırmızı-siyahlı ekip yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Özgün Kaya yönetiminde başladı. Iralmaz Spor Tesisleri'ndeki ilk antrenmana 25 futbolcu katılırken, izinli olduğu bildirilen yeni transferlerden Mustafa Özgen, Yaşar Yılmaz ve Muhammed Can çalışmada yer almadı.



Yeni bir sezona yeni umutlarla başladıklarını söyleyen Özgün Kaya, "Geçen sezondan kalan oyuncular, yeni transferler ve altyapıdan gelen gençlerle iyi bir ekip oluşturma çabasındayız. 3-4 nokta transfer daha yapıp, taraftarlarımızın izlemekten keyif alacağı bir takım oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.



- Turgutlu