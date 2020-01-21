Turgutlu'da vatandaşın talebine hızlı çözüm

21.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:54

Turgutlu Belediyesi, ilçeye bağlı Şehitler Mahallesi sakinlerinin yol yenileme talebine kayıtsız kalmayarak, çalışma başlattı.



Şehitler Mahallesi Ceyhan Sokak'ta Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol yenileme çalışmaları başlatıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser ile birlikte gidip yerinde incelediği ve mahalle halkıyla görüş alışverişinde bulunduğu Ceyhan Sokak'ta Başkan Akın'ın talimatıyla yenileme çalışmaları başlatıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Cuma günü başkan yardımcılarımızla birlikte incelemelerde bulunduğumuz ve kötü durumda olan Ceyhan Sokak'ta fen işleri ekiplerimiz tarafından çalışmalar başlatıldı. Mahalle sakinlerinin böyle bir talebi olmuştu. Biz vatandaşlarımızın talebi ve isteği doğrultusunda çalışmalarımızı başlattık" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA