Son dakika haberleri... Turgutlu'da otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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Son dakika haberleri... Turgutlu'da otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

26.01.2021 18:21 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:27
Son dakika haberleri... Turgutlu'da otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberi... MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sollama yaparken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, savrulan ve yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin 24 yaşındaki sürücüsü Aydın Ertürk yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sollama yaparken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, savrulan ve yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin 24 yaşındaki sürücüsü Aydın Ertürk yaralandı. O anların bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu, Erbiller Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'da Ankara yönüne giden Aydın Ertürk (24), 45 AFA 110 plakalı otomobiliyle, yağmurun kayganlaştırdığı yolda bir kamyonu sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkıp, savrulan otomobilin arka kısmı yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, yaralanan sürücüsü Ertürk, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ertürk'ün sağlık durumun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.  O anların bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülere incelenmek üzere el konulurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde  trafik bir süre tek şeritten verilebildi.

Son dakika haberleri... Turgutlu'da otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri... Turgutlu'da otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri... Turgutlu'da otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri... Turgutlu'da otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri... Turgutlu'da otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri... Turgutlu'da otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri... Turgutlu'da otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri... Turgutlu'da otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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