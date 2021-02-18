Turgutlu'da kuşlar için ağaçlara yemlik asıldı

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yem bulamayan kuşların ihtiyacını karşılamak isteyen AK Parti Turgutlu İlçe Gençlik Kolları üyeleri, hazırladıkları yemlikleri ağaçlara astı.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yem bulamayan kuşların ihtiyacını karşılamak isteyen AK Parti Turgutlu İlçe Gençlik Kolları üyeleri, hazırladıkları yemlikleri ağaçlara astı.

Partinin gençlik kolları üyesi bir grup, kullanılmış yağ tenekelerini keserek yemliğe dönüştürdü, su ve yem koyarak ilçenin muhtelif noktalarındaki ağaçlara astı.

AK Parti İlçe Turgutlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hamza Coşkun, bu soğuk günlerde sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirterek, yemlikleri düzenli olarak kontrol edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır