Turgutlu'da fırtına ağaçları devirdi
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Turgutlu'da fırtına ağaçları devirdi

İhlas Haber Ajansı / İLKER UYAR - Haberler | Güncel

Turgutlu'da fırtına ağaçları devirdi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir anda etkisini gösteren fırtına ağaçları devirdi, elektrik telleri koptu.

Turgutlu'da fırtına ağaçları devirdi

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir anda etkisini gösteren fırtına ağaçları devirdi, elektrik telleri koptu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle kentin farklı noktalarında ağaçlar devrildi ve elektrik telleri koptu. Yaşanan olaylarda kimse yaralanmazken polis ekipleri bölgelerde güvenlik önemli aldı. Ayrıca Turgutlu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne ve elektrik dağıtım firmasına bağlı ekipler bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Turgutlu'da fırtına ağaçları devirdi
Turgutlu'da fırtına ağaçları devirdi
Turgutlu'da fırtına ağaçları devirdi
Turgutlu'da fırtına ağaçları devirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER UYAR

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