Turgutlu'da "esrarlı eve" baskın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turgutlu'da "esrarlı eve" baskın

Turgutlu'da 'esrarlı eve' baskın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde narkotik ekipleri, kenevir yetiştirilen eve yaptığı baskında gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde narkotik ekipleri, kenevir yetiştirilen eve yaptığı baskında gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Ergenekon Mahallesi'nde bir eve düzenlediği baskında kenevir üretiminde kullanılan düzenekler, led ışıklar, ısıtıcı, sıvı halde bulunan gübreler, ışıklandırma, karbon filtre ve havalandırma ve nem ayarlama cihazları ile birçok saksı içinde dikili kenevir bitkisi ele geçirildi. Odaya giren polis filmleri aratmayacak manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Evde bulunan şahıs ise "Ben içiciyim" dedi.

Evinde esrar yetiştirmek için düzenek kuran şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu maddelere ve üretim materyallerine el konuldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Boşandığı eşi ve yanındaki kişiyi vuran koca, daha sonra girdiği kahvehanede bir kişiyi daha yaraladı
Boşandığı eşi ve yanındaki kişiyi vuran koca, daha sonra girdiği kahvehanede bir kişiyi daha yaraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Esra Erol Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turgutlu'da "esrarlı eve" baskın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 20:55:42. #1.16#

title