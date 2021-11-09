Turgutlu Belediyesinin yol çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Turgutlu Belediyesi merkez ve kırsal mahallerde gerçekleştirdiği asfalt serim, yol yenileme, parke taşı döşeme ve tamirat çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ova yollarında başlattığı asfalt mesaisini hız kesmeden sürdürüyor. Yoğun tempoda faaliyetlerini sürdüren ekipler Kısmalı Kanal Üstü ile Bey Yolu arasında bulunan ova yoluna 9000 m2'lik asfalt serim çalışmalarını tamamladı. İki yol arasında bağlantıyı sağlamasının yanı sıra bölgedeki çiftçilerin yoğun olarak kullandığı bu yolda başlatılan asfalt çalışması vatandaşlardan tam not aldı.

Parke taşı döşeme ve tamirat çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, bu çalışmalar kapsamında Altay Mahallesi Dumlupınar Sokakta 2500 m2'lik parke ve bordür taşı döşeme çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca Çepnibektaş Mahallesine 500 m2'lik parke taşı döşeme, Dalbahçe Mahallesinde ise parke taşı tamirat çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ergenekon Mahallesi Osman Sümer Sokakta yol kaldırma ve yenileme çalışmalarına başlandı. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından ise parke ve bordür taşı döşemesi yapılarak yollar modern ve güvenli görünümüne kavuşmuş olacak.

Kent genelinde çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini söyleyen Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan "Kentimizin çeşitli noktalarında devam eden asfalt serim ve yama çalışmaları belirlediğimiz program çerçevesinde devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın en çok muzdarip olduğu ova yollarımızda asfalt çalışması yaparak çiftçilerimizi ve hemşehrilerimizi büyük bir ölçüde rahatlattık. Ergenekon Mahallemiz Osman Sümer Sokakta ise yol kaldırma çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin her zaman görevlerinin başındalar. Turgutlu'nun modern ve yaşanılabilir bir kent haline gelmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi. - MANİSA