03.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:32

Ramazan ayına kadar devam edecek gezinin ilk kafilesini, bu sabah Belediye Başkanı Alper Taban uğurladı.

İnegöl Belediyesi, 9 yıldır sürdürdüğü tarih ve kültür gezilerini bu yıl yeni bir rota ve yeni bölgelerle sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli yaş gruplarındaki vatandaşlara yönelik Bursa, Çanakkale, Konya, Ankara, İstanbul ve İnegöl'ün Değerlerine Yolculuk adı altında tarihi ve kültür gezileri düzenlenirken, geleneksel hale getirilen Kültür ve Tarih Gezilerinin 10'uncu yılında bu yıl Bilecik ve Söğüt gezisi düzenleniyor.

İLK KAFİLEYİ BAŞKAN TABAN UĞURLADI

'Turgutalp Torunları Atalarının İzinde' mottosuyla Şubat ayında başvuruları alınan gezilerin startı bugün verildi. Ramazan ayına kadar tamamlanması planlanan gezilerde, İnegöl Belediyesi tarafından ulaşım hizmeti yanında kumanya desteği de veriliyor. Ayrıca Bilecik ve Söğüt Belediyeleri de rehber desteği sağlıyor. Gezilerin ilk kafilesi, bugün iki otobüs ile yola çıktı. 89 kişilik gruba İnegöl Belediyesi'nden iki personel eşlik ederken, ilk kafileyi sabah 08.30'da Ziraat Bankası önünden Belediye Başkanı Alper Taban uğurladı.

KURULUŞ TOPRAKLARINA YOLCULUK

Uğurlama esnasında açıklama yapan Başkan Alper Taban, "Bu yıl tarih ve kültür gezimizi Bilecik ve Söğüt bölgesine gerçekleştiriyoruz. Osmanlı'nın kuruluş topraklarına gidiyoruz. Bizim topraklarımız da aslında bu kuruluşa şahitlik etmiş topraklar. Ancak Söğüt özellikle merkez olarak kabul edildiği için oralardaki türbeleri, ziyaret edilmesi gereken müzeleri, camileri sizlere gezdirmek istiyoruz. Arkadaşlarımız güzel bir hazırlık yaptılar. İnşallah bir eksik aksak olmadan sizlere tarih gezisi yaptıracağız. İnşallah keyifli olur" dedi.

ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ

"Zor bir dönemden geçiyoruz" sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, "Özellikle Suriye bölgesinde yaşanan ve en son geçen hafta İdlip'te şehitlerimiz oldu. Zor bir süreç olduğunu düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun. Bunlar olmadan da olmayacak. Bir şekilde ülke varlığını, birliğini, bütünlüğünü korumak adına bunları yapmak zorundan. Ama Allah'a hamdolsun ülkemizi savunacak insanımız çok. Bizler de dahil olmak üzere kime ihtiyaç olsa oralara gitmeye hazır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere de huzurlu bir yolculuk diliyorum. Gezi sonrası önerileriniz veya eleştirileriniz olursa onları da bize iletmenizi rica ediyorum" diye konuştu.

GEZİ GÜZERGAHI

Konuşma sonrası otobüsler İnegöl'den hareket ederek gezinin startı verildi. Kültür ve tarih gezisi kapsamında kafilenin ilk durağı Bilecik'te bulunan Padişahlar Tarih Şeridinin Açık Hava Müzesi oldu. 36 padişahın tanıtımlarının yapıldığı müze ziyareti ile başlayıp ardından 3D sinevizyon gösterimiyle vatandaşlar Osmanlı Devletinin kuruluşuna şahitlik edecekler. Ardından burada türbe ziyaretleri olacak. Şeyh Edebali, Bala Hatun Türbeleri, Orhangazi Cami ziyareti, Osmanlı Arması Anıtı ve Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi ziyaret edilecek. Söğüt gezisi kapsamında da Osmanlı'nın ilk namazgahı olan Kuyulu Mescit ziyaret edilecek. Çelebi Sultan Mehmet Cami ve Söğüt Müzesi, ardından Ertuğrulgazi'nin türbe ziyareti gerçekleştirilecek. Söğüt Hamidiye Cami ve Külliyesi ve etrafındaki ziyaret alanları ile gezi tamamlanmış olacak.

Kaynak: Bültenler