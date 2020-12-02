Turgut Uyar'ın tüm şiirleri! Turgut Uyar'ın en güzel, duygusal, anlamlı şiirleri nelerdir?

Turgut Uyar, Ankara doğumlu Türk şair. Birçok şiiri, eseri ve ödülleri bulunmaktadır. Turgut Uyar'ın şiirleri çok merak ediliyor. Peki Turgut Uyar kimdir, nerelidir, şiirleri nelerdir? Turgut Uyar'ın bütün şiirlerini sizler için paylaşıyoruz!

En sevilen şairlerden birisi Turgut Uyar'dır. Turgut Uyar MEB 100 Türk Edebiyatçısı arasında yer almaktadır. Turgut Uyar'ın hayatı ve biyografisi çok merak ediliyor. Peki Turgut Uyar kimdir, nerelidir, tüm şiirleri nelerdir? Aldığı ödüller nedir, Turgut Uyar'ın kaç tane şiiri vardır?

TURGUT UYAR'IN TÜM ŞİİRLERİ

"GÖĞE BAKMA DURAĞI" ŞİİRİ

İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım

Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından

Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından

Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar

Şu aranıp duran korkak ellerimi tut

Bu evleri atla bu evleri de bunları da

Göğe bakalım

Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım

İnecek var deriz otobüs durur ineriz

...

"DENGE" ŞİİRİ SÖZLERİ

Sizin alınız al inandım

Sizin morunuz mor inandım

Tanrınız büyük amenna

Şiiriniz adamakıllı şiir

Dumanı da caba

Bütün ağaçlarla uyuşmuşum

Kalabalık ha olmuş ha olmamış

Sokaklarda yit

...

"GEYİKLİ GECE" ŞİİRİ SÖZLERİ

Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta

Herşey naylondandı o kadar

Ve ölünce beş on bin birden ölüyorduk güneşe karşı

Ama geyikli geceyi bulmadan önce

Hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk.

Geyikli geceyi hep bilmelisiniz

Yeşil ve yabani uzak ormanlarda

Güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan

Hepimizi vakitten kurtaracak

Bir yandan toprağı sürdük

Bir yandan kaybolduk

Gladyatörlerden ve dişlilerden

Ve büyük şehirlerden

Gizleyerek yahut dövüşerek

Geyikli geceyi kurtardık

Evet kimsesizdik ama umudumuz vardı

Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk

Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza

Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları

Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk

Sonra şarap içiyorduk kırmızı yahut beyaz

Bilir bilmez geyikli gece yüzünden

'Geyikli gecenin arkası ağaç

Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü

Çatal boynuzla

...

"ÇILGIN HÜZÜNLÜ" ŞİİRİ SÖZLERİ

Çünkü yaşamak gibi bir şeydi yaptığı

Anasız bir tay gibi coşkun ve hüzünlü

Akşamın dinginliğini otluyordu o zaman

Her sabah denize çıkar, bir elma yerdi

Hüznünü ve çılgınlığını elmanın

Gözünü yumsan ağzında duyarsın

Ellerine bakma artık

Çünkü kar yağıyor

Çılgın hüzünlü...

...

"ISLAK ÇELTİKLERE" ŞİİRİ SÖZLERİ

Benim bir sevincim var yüzün artık akşam

bir çocuğun gülüşünü görüyorsun nereye baksam

kıyımız uzak ve kuytuda ellerimiz sanki yok

ellerimiz yok ama senin elleri

...

"ÇOKLUK SENİNDİR" ŞİİRİ SÖZLERİ

Özenle soyduğum şu elma söyle şimdi kimindir

özenle ne yapıyorsam bilirsin artık senindir

suya giden bir adam mesela omzunu eğri tutsa

güneş, su ve adamın omzundaki eğrilik senindir

ayağa kalkarsın, adına uygunsun ve haklısın

kararan dünya bildiğin gibi sık

...

"TÜRKİYE'M" ŞİİRİ

Seni boydan boya sevmişim,

Ta Kars'a kadar Edirne'den.

Toprağını, taşını, dağlarını

Fırsat buldukça ovmuşum.

Sen vatanimsin, ekmeğimsin

Duyduğum, bildiğim zafersin yıllarca.

Zonguldak'ta 63 numara

Nazlı sahiller Akdeniz'de.

Sevdasın ciğerlerimde parça parça

Yari kalmış

...

"ACIYOR" ŞİİRİ

Mutsuzluktan söz etmek istiyorum

Dikey ve yatay mutsuzluktan

Mükemmel mutsuzlugundan insansoyunun

sevgim aciyor

Biz giz dolu bir sey yasadik

onlar da orada yasadilar

Bir dagin çarpikligini

bir sevinç sanarak

En basta mutsuzluk elbet

Kasaba meyhanesi gibi

Kahkahasi gün isigina vurup ta...

...

"AÇLIK ÇOĞUNLUKTADIR" ŞİİRİ SÖZLERİ

Gulu çiğdemi filan bırak

Sardunyayı karidesi filan bırak

Acıyı ve ölümleri bırak

Oy pusulalarını ve seçimleri bırak

Evet

Seçimleri özellikle bırak

Çünkü açlık çoğunluktadır

Her kişinin ukala ömrü

Yeter sanılır çiçeklenmeye

Ve dünyanın karanlığından

Bir aşk bahanesiyle kurtulmaya

Kaçıp giden baharların anisi

Elden ele devredilen bir gençlik duygusu

Laleler sümbüller butun obur boklar püsürler

Hakkim var midir bunları söylemeye

- vardır

Güneş doğarken ve batarken

Yazdan kısa girerken ve kıştan çıkarken

Ve dağda ve kırda

Hakkim vardır -

Çünkü en azından dünyadan

...

"BİR İNTİHAR AKŞAMI ÜSTÜNE SÖYLENTİ" ŞİİRİ

Kısacık yoğun bir akşam

herkesin yüzünün bir anıya karıştığı

yoğun bir akşam

bana bir memur gibi davrandılar hastanelerde

ve bir intihar üstüne söylenti

bütün kıyıları dolaştı durdu

kısacık bir akşam

Kısacık serin bir akşam

kelebeklerin atlarla yarıştığı

yoğun bir akşam

bazı mektuplar damgalandı postanelerde

oturuldu bir takım şarkılar söylendi

bir adam bir kadının kapısını vurdu

kısacık bir akşa

...

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TURGUT UYAR KİMDİR?

Turgut Uyar (d. 4 Ağustos 1927, Ankara - ö. 22 Ağustos 1985, İstanbul), Türk şair. Babasının görevinden ötürü ilköğrenimi farklı şehirlerde okurken ortaöğrenimine maddi nedenlerden dolayı yatılı askerî okulda okuyan Uyar, 1948'de Kaynak dergisinin başlatmış olduğu bir şiir yarışmasında "Arz-ı Hal" adlı şiiriyle katılmış ve yarışmada ikinci olmuştur. Türkiyem adlı ikinci şiir kitabı 1952'de piyasaya sürülmüştür. Uyar'ın dil, tema, imge, anlatım biçimi, biçim/öz ilişkisi açısından büyük bir değişimi yansıttığı ilk İkinci Yeni kitabı olan Dünyanın En Güzel Arabistanı, 1959'da yayımlanmıştır. 1962'de Tütünler Islak'ı; 1968'de Her Pazartesi'yi; 1970'te Divan'ı; 1974'te Toplandılar'ı; 1982'de Kayayı Delen İncir'i yayımlamıştır. 1981 yılında Toplu Şiirler adıyla o güne kadar yayımladığı eserleri ilk kez; 1984'te Büyük Saat adıyla ikinci kez toplu olarak basılmıştır.

Turgut Uyar doğum tarihi : 4 Ağustos 1927

Turgut Uyar vefat tarihi : 22 Ağustos 1985

Turgut Uyar mesleği ne : Şair

Turgut Uyar nereli : Ankara doğumlu

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