27.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:13

Turgut Özal Tıp Merkezi'nde 'Kök hücre' nakli başarısı

Bu yıl 200'ün üzerinde kök hücre nakli gerçekleştirildi

200'üncü nakli pasta keserek kutladılar

MALATYA - İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 2019 yılında şu ana kadar 202 kök hücre ve kemik iliği nakli ile yeni bir rekora imza attı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Kemik İliği Nakli Merkezi geçen yıl 129 kök hücre ve kemik iliği nakli ile kamu hastaneleri arasında açık ara birinci oldu. Bu yıl da başarısını sürdüren merkez, 2019 yılının bitmesine 1 ay kala 202 nakil ile Türkiye'de yeni bir rekora imza attı.

Karaciğer Nakli ile de Avrupa'da birinci olan Turgut Özal Tıp Merkezi'nin kök hücre ve ilik naklindeki bu başarısı da hastanede düzenlenen tören ile kutlandı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Kemik İliği Nakli Merkezinin 11 ayda 202 kök hücre ve kemik iliği nakli ile rekor kırdığını söyledi.

İlk olarak 2010 yılında Sağlık Bakanlığından ruhsat alınması ile kemik iliği ve kök hücre nakillerine başlanıldığını belirten Kızılay, "2016 yılında toplam 74 kök hücre ve kemik iliği nakli başarıyla gerçekleştirildi. 2017 yılında 99 hastaya, 2018 yılında ise 129 hastaya kök hücre ve kemik iliği nakli yapıldı. Bunların hepsi erişkin hastalarımız. 2018 yılı itibarı ile kamu hastanelerinde Türkiye'de birinci olduk. 2019 yılında bugüne kadar toplam 202 hastaya nakil yapıldı. Türkiye'de açık ara çok büyük bir başarıyı ortaya koyduk" dedi.

"Aynı anda 7 nakil yapıldı"

Bu yıl içinde aynı anda 7 kök hücre ve kemik iliği nakli ile başarılarını da perçinlediklerini ifade eden Rektör Kızılay, merkezlerinde ruhsat alındıktan sonra bu güne kadar toplam 721 erişkin hastaya kök hücre ve kemik iliği nakli yapıldığını anımsattı. Şuan ki merkezlerinde hali hazırda 12 hasta yatağının olduğunu da belirten Kızılay, bu yıl içerisinde tamamlanacak Yeni Onkoloji Hastanesi ile 96 hasta odasına ulaşacaklarını dile getirdi. Türkiye'nin en büyük hematoloji, kök hücre ve kemik iliği nakli ünitesine sahip olacaklarını kaydeden Kızıkay, "Aralık ayında 'FBI kullanarak da kök hücre ve kemik iliği nakli yapmaya başlayacağız. Aferez ünitemiz yıllık 5 binin üzerinde plazmaferez ve 500'ün üzerinde spesifik aferez ve 200'ün üstünde kök hücre toplama İşlemiyle, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük aferez ünitesidir" diye konuştu.

"Bu başarı ekip işi"

Nakil Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt ise kendilerine verilen destek nedeniyle Rektör Kızılay ile Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur'a teşekkür etti.

Son 2 yıldır alanında zirvede olduklarını da ifade eden Erkurt, bu gün itibariyle 202 nakli gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu başarı olayı tam bir ekip işi. Gerçekten bizim ekibimiz bizim ekibimizdeki hocalarımız özel muayeneniz olmayan ve her hastayı sahiplenen hocalarımız. Kanser hastası doktora geldiği zaman doktorunu mutlaka görmek ister. Bizim başarımızın temeli tam bir ekip olmamız. İnşallah ta bunu devam ettirmeye çalışacağız" dedi.

Konuşmaların ardından 200'üncü nakil başarısı pasta kesimi ile kutlandı. Pasta kesimi Rektör Kızılay ve Başhekim Beytur'un yanı sıra Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Prof. Dr. Emin Kaya, Prof. Dr. İrfan Kuku, Doç. Dr. İlhami Berber ile öğretim üyeleri, uzman doktorlar, asistan doktor, terapötik aferez teknik sorumlusu, kök hücre ve kemik iliği nakli koordinatörü ile hemşireler katıldı.

Kaynak: İHA