Turgut Aslan kimdir? Turgut Aslan kaç yaşında ve nereli ? Turgut Aslan ne iş yapıyor?
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Turgut Aslan kimdir? Turgut Aslan kaç yaşında ve nereli ? Turgut Aslan ne iş yapıyor?

Daha önce Başkan Erdoğan'ın da kendisini ziyaret ettiği Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanmasının ardından Turgut Aslan kimdir sorusu sorulmaya başlandı. İşte Turgut Aslan kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

Turgut Aslan kimdir? Turgut Aslan kaç yaşında ve nereli ? Turgut Aslan ne iş yapıyor?
16.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:13

TURGUT ASLAN KİMDİR?

1962 yılında Çorum'un Ortaköy ilçesinde doğan Aslan, 1981 yılında Polis Koleji'nden, 1985 yılında Polis Akademisinden derece ile mezun oldu.

58 yaşındaki Aslan, komiser yardımcısı olarak başladığı görevine sırasıyla, Bursa, Bingöl, Marsilya/Fransa Başkonsolosluğu, Ankara, Yozgat ve Tunceli illeri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün değişik birimlerinde devam etti.

Meslek hayatı süresince çeşitli başarı belgeleri ile ödüllendirilen Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanı olarak atandı.

Turgur Aslan, 15 Temmuz 2016 yılına kadar bu görevini yürüttü. 15 Temmuz 2016 günü Jandarma Genel Komutanlığı'nda rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralandı. Geçirdiği operasyonlarla hayata tutunan Aslan, gazi ünvanı aldı.

1'inci Sınıf Emniyet Müdürü olan Turgut Aslan, evli ve iki çocuk babası.

Manşet

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