Turgay Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Turgay Demir'in hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında spor yorumcusu, gazeteci ve spor yazarı Turgay Demir geliyor. Peki, Turgay Demir kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Turgay Demir'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Turgay Demir'in kariyeri, biyografisi ve hayatı merak konusu oldu. Gazeteci ve spor yazarı Turgay Demir kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç? Tüm detaylar haberimizde...

TURGAY DEMİR KİMDİR?

Turgay Demir, 24 Ağustos 1964 doğumludur. Gazeteci ve spor yazarı Turgay Demir, İÜ Basın Yayın Yüksek Okulu mezunudur. Şimdiye kadar birçok TV programında spor yorumculuğu yapmıştır.

Turgay Demir doğum tarihi : 24 Ağustos 1964

Turgay Demir kaç yaşında : 56 yaşında

Turgay Demir nereli : Edirne

Turgay Demir mesleği ne : Gazeteci, Spor yazarı

24 Ağustos 1964 Edirne doğumlu olan Turgay Demir'in soy kütüğü, Karaman (Konya)- Kayılar Debre (Üsküp) şeklindedir.

Sefaköy Anadolu Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü'nden mezun olan Demir, 1985 yılında Türk Haberler Ajansı İstihbarat Servisi'nde staja başladı.

Ajans müdürü Tanju Cılızoğlu'nun, "Senin saçların çok uzun belgeni imzalıyorum stajını yaptın kabul ediyorum" demesi üzerine gazetecilik yaşamı başlamadan bitme noktasına gelen Turgay Demir, Bilal Meşe'nin devreye girmesiyle THA Spor Servisi'nde çalışmaya başladı.

Tanju Cılızoğlu'nun bu tavrının sebebi ise "Perşembe pazarı yıkılıyor ve Dalan bu konuda haklı, gidip bu minval üzerine haber yapın" talimatına uymayan Turgay Demir'in, göreve gittiği sekiz arkadaşı Dalan'ı alkışlayan haberler yaparken, dükkanları yıkılan esnafla konuşmuş olmasıydı…

1985 yılında önce Türkiye ardından Günaydın Gazetesi'ne geçen Turgay Demir bu dönemde, sayfa sekreterliği, muhabirlik ve editörlük yaptı.

1989 yılında Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Fotospor'un yönetici kadrosunda yer alan Demir, ardından Kara Kartal Dergisi, İlk Haber, Takvim, Taraftar, Fotomac gazetelerinde görev yapmış 2002 yılında ise PAS Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir. Daha sonra tekrar Fotomac Gazetesi'nde yazar olarak çalışmaya başlayan Demir halen bu görevini sürdürmektedir.

Akademik eğitim almış bir gazeteci olarak mesleğinin her kademesinde görev yapan Turgay Demir, muhabir olarak medyaya adım attıktan sonra sayfa sekreterliği, editörlük, Sorumlu Müdürlük, Haber Müdürü Yardımcılığı, Haber Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Genel Yayın Yönetmenliği yapmıştır.

Televizyon macerasına 1995 yılında Ahmet Çakır'la birlikte Flash TV'de program yaparak başlayan Turgay Demir daha sonra Sabah Grubu bünyesindeki Kanal-1'de Gürcan Bilgiç ve Halil Özer'le haftalık programlar yapmış 2011 yılından itibaren ise aynı gruptaki A Haber ve A Spor'da yorumculuk yapmaktadır.

2003 yılından beri yazar-yorumcu olarak görev yapmakta olan Turgay Demir bugüne kadar, Üniversiteler başta çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından dokuz kez Yılın Spor Yazarı seçilmiştir.

1995 yılında, Kara Kartal Dergisi'nde yayınlanan "Böyle dünyaya böyle Kupa" başlıklı yazısıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yarışmasına katılan Demir finale kalan eserinin "Keşke siyasi bir gazetede yayınlanmış olsaydı.." mazeretiyle elenmesinden sonra bir daha bu tür yarışmalara katılmama kararı almış ve bu kararını halen uygulamaktadır.

Sonay Demir'le evli olan Turgay Demir'in Hira ve Ata adında iki çocuğu bulunmaktadır. Erkan Başkan'la evli olan kızı Hira, TJK Tv'de yönetmenlik yapmaktadır. Turgay Demir'in Aras adında bir de torunu vardır.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Turgay Demir'in Twitter hesabında 112 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter hesabını "@turgaydemirr" adresinden takip edebilirsiniz. Aynı şekilde İnstagram hesabını da aktif olarak kullanan Turgay Demir'in orada da 30 bin takipçisi yer alıyor. İnstagram hesabı "@turdemm" şeklindedir.