Turgay Başyayla kimdir? Turgay Başyayla nereli? Turgay Başyayla evli mi? Turgay Başyayla albümleri neler?

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Uzun süre Lezzet Yolculuğu programını sunan Turgay Başyayla müzik kariyeri ile de bilinmekte. Turgay Başyayla kimdir? Turgay Başyayla nereli? Turgay Başyayla evli mi?

TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR?

1976 yılında kömürüyle meşhur Zonguldak şehrinde doğan Turgay Başyayla aslen Çankırılıdır. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Çankırı'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Turgay Başyayla, Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler bölümü'nü başarılı bir şekilde bitirmiştir. Turgay Başyayla kariyerine müzik ile başladı. İlk albümünü 2000 yılında çıkarttı. Turgay Başyayla Türkiye'de pek çok konsere imza attı. Turgay, Nazlıcan isimli albümüyle herkes tarafından tanındı. 2008 yılında Kral Tv Müzik ödüllerinde yılın en iyi Türk Halk Müziği sanatçısı ödülünü alan Turgay Başyayla, 2009 yılında televizyonculuk hayatına TRT – İNT 'de "Sıla Türküleri" programı ile başladı. Sevilen sanatçı daha sonra, 2008 – 2009 yıllarında "Türkü Şiir Türkiye" ve 2015 yılında başladığı ve halen devam eden "Lezzet Yolculuğu" programlarını yapmıştır.

TURGAY BAŞYAYLA EVLİ Mİ?

Turgay Bas¸yayla 2008 yılında Burcu Başyayla hayatını birleştirdi. Bas¸yayla çiftinin, Ali Azem, Ömer Adin ve Mustafa Aren adında 3 oğlu var.

TURGAY BAŞYAYLA ALBÜMLERİ NELER?

Nazlıcan,

Ben Patlarsam Eğer,

Öz,

Yediveren,

Saçlarını Taramışsın,

Sisteki Sesler,

Yedi