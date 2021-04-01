Turex halka arz hangi bankalarda var? Turex halka arz kodu nedir? Turex turizm halka arz detayları

Turex Turizm'de 'eşit dağıtım yöntemi' ile halka arz olacak. Talep toplamada pay başına fiyat 12 lira olarak belirlenirken halka arz büyüklüğünün 270 milyon lira olması öngörülüyor. Peki Turex halka arz hangi bankalarda var? Turex halka arz kodu nedir? Turex turizm halka arz detayları

Halka arzdan sonra yaşanan hızlı yükseliş ise yatırımcıları borsaya yeni giren şirketlerin hisselerine yönlenmesine neden olurken Turex Turizm'in halka arz edileceği tarih binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Bu kapsamda büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcı "Turex halka arz hisse kodu nedir? Turex turizm halka arz oransal mı, eşit mi?" gibi birçok soru da yanıt arıyor. Yapılan açıklamada Turex'in halka arz edileceği pay satış fiyatının 12 lira olması öngörüler arasında yer alıyor.

TUREKS TURİZM HANGİ BANKA VE ARACILARDAN?

Tureks Turizmin halka arzı OYAK Yatırımın liderliğinde "Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul bünyesinde Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek. Arz için halktan 2 iş günü boyunca talep toplanacak. Turex Trurizm halka arzın tüm bankalar ve aracı kuruluşlar aracılığıyla ve TUREX koduyla gerçekleşmesi bekleniyor.

TUREX HALKA ARZ HİSSE KODU NEDİR?

Tureks Turizm borsada TUREX kodu üzerinden arama yapabilirsiniz.

TUREX TURİZM HALKA ARZ HİSSE DAĞITIM ORANI EŞİT Mİ?

"Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapılacak.

TUREX TURİZM HİSSE FİYATI NE KADAR?

Tureks Turizm Taşımacılık, halka arz ile 100.000.000 TL değerindeki mevcut sermayesini 8.000.000 TL artırarak 108.000.000 TL'ye yükseltecek.

Halka arzda 14.500.000 adet pay satışa konu edilecek ve hisse başı fiyatı 12 TL olacak.

SPK'nın açıklamasında ayrıca, Tureks Turizm Taşımacılık'ın mevcut ortaklarından Kiler Holding'in sahip olduğu 6.162.500 TL, Atilla Ersan'ın sahip olduğu 2.537.500 TL, Nazif Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL, Engin Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL ve Celal Kalkan'ın sahip olduğu 2.175.000 TL nominal değerli toplam 14.500.000 adet paylar da halka arza konu edileceği kaydedildi.

Kaynak: Oyak Yatırım