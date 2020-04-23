TÜRES'ten sağlık çalışanlarına yemek ikramı kampanyası Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) üyeleri Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ikramlarda bulunmak için kampanya başlattı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) üyeleri Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ikramlarda bulunmak için kampanya başlattı.

TÜRES'ten yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının virüsle mücadelelerine katkı sağlamak isteyen işletmelerinde hazırladıkları lezzetlerini bizzat görev başında bulunan sağlık çalışanlarının bulunduğu hastanelere götürüp ikramlarda bulunacağı bildirildi.

Sağlık çalışanlarına yemek ikramı kampanyasının TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl'ün kendi işletmesi olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesindeki 350 sağlık çalışanına yemek ikram etmesiyle başladığı kaydedildi.

Bingöl, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız süreçte hiç şüphesiz en kahramanca mücadeleyi veren sağlık çalışanlarımızdır. Onlar için ne yapsak az kalır. Biz de TÜRES olarak bir kampanya başlatıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza TÜRES üyeleri olarak ülke çapında karınca kararınca kendi lezzetlerimizden ikramlarda bulunacağız. İlk ikramı da bugün kendi işletmem olan Ramazan Bingöl Et Lokantası'nda hazırladığımız yemekleri 350 sağlık çalışanlarımıza dağıtarak yapıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz, hepsinden Allah razı olsun, dualarımız kendileriyle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA