Bursa'da Takkeci Sinan Hoca Türbesi'nin üstüne 5 katlı apartman yapıldı
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Bursa'da Takkeci Sinan Hoca Türbesi'nin üstüne 5 katlı apartman yapıldı

Bursa'da Takkeci Sinan Hoca Türbesi'nin üstüne 5 katlı apartman yapıldı
08.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:17

Bursa'da Osmanlı dönemi alimlerinden olan ve 1800'lü yıllarda vefat eden Takkeci Sinan Hoca'nın türbesinin üzerine 5 katlı apartman yapıldı, türbenin üzerindeki binayı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Osmanlı döneminde, kendisine ait 30 gayrimenkulü vakfedip Tophane'de mektep yaptırarak, burada yıllarca talebe yetiştiren Takkeci Sinan Hoca, 1800'lü yıllarda vefat etmesinin ardından kendi adıyla kurduğu medreseye gömüldü.

Vakıflar Kanunu'nun çıkmasının ardındankamulaştırılarak satılan Takkeci Sinan Hoca Medresesi, yol genişletme çalışmaları sırasında yıkıldı ve türbesinin üzerine ise 5 katlı apartman yapıldı.

"OLMAMASI GEREKEN BİR TABLO"

Vakıflar Kanunu'yla birlikte Medresenin yıkıldığını, türbenin üzerine de apartman yapıldığını söyleyen Bursalı tarihçi Emrah Ateş, "Takkeci Sinan Efendi, Bursa'nın çok sayıda yetiştirmiş olduğu alimlerden birisidir. İlim erbabı, Allah dostudur. Orası, şahsi kazancıyla elde ettiği gelirden yaptırmış olduğu bir medresedir. Tamamen helal parasıyla yapılmış bir medresedir. Vefatından sonra kendi medresesine defnediliyor. Yaklaşık 30 parça menkulünü vakfetmiştir. İnsan yetiştirmek üzere bir medrese inşa etmiştir. Burada da kendisi hocalık yaparak kimseden bir beklenti içine girmeden, kimseden maaş beklemeden Allah rızası için talebe yetiştirmiştir. Takke yapıp sattığı için de Takkeci Sinan Hoca olarak ismi kalmıştır. Yattığı yerde Sinan Efendi Medresesi adı altında bir medrese inşa edip talebe yetiştirir. Vakıf malıdır. Vakıflar Kanunu'yla birlikte orası da satılır. Yol genişletme çalışması kapsamında medrese yıkılır, medresenin belli bir kısmı kamulaştırılarak satılır. Şahsa devredilir. Maalesef yapılan medresenin altında kalır. Şu an kabrinin üzerine bir bina inşa edilmiştir. Son hali budur. Olmaması gereken bir tablodur" dedi.

Bursa'da Takkeci Sinan Hoca Türbesi'nin üstüne 5 katlı apartman yapıldı

"TÜRBEYİ DÜKKAN TARZINDA GÖRMEK BENİ ŞAŞIRTTI"

Türbeyi görünce şaşkına dönen mahalle sakini Ozan Orak, "Yıllardır bu yoldan geçerim. İlk kez burada bir türbe olduğunu öğrendim. Gerçekten çok şaşkınım. Türbeyi, dükkan tarzında görmek beni şaşırttı" şeklinde konuştu.

Bursa'da Takkeci Sinan Hoca Türbesi'nin üstüne 5 katlı apartman yapıldı
Bursa'da Takkeci Sinan Hoca Türbesi'nin üstüne 5 katlı apartman yapıldı

Kaynak: DHA

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