TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Türk F-16'larının uçuşu
TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Türk F-16 savaş uçaklarının uçuşu Milli Savunma Bakanlığı Resmi Twitter Hesabından yapılan açıklamada "Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarımız da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor.
05.08.2020 15:32 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:24
TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Türk F-16 savaş uçaklarının uçuşu Milli Savunma Bakanlığı Resmi Twitter Hesabından yapılan açıklamada "Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarımız da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor." denildi.
Kaynak: AA