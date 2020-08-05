TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Türk F-16'larının uçuşu TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Türk F-16 savaş uçaklarının uçuşu Milli Savunma Bakanlığı Resmi Twitter Hesabından yapılan açıklamada "Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarımız da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor.

TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Türk F-16 savaş uçaklarının uçuşu Milli Savunma Bakanlığı Resmi Twitter Hesabından yapılan açıklamada "Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarımız da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor." denildi. Kaynak: AA