Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Turan Taşkın Özer hakkında araştırmalar yapılıyor. Turan Taşkın Özer kimdir? Turan Taşkın Özer kaç yaşında, nereli? Turan Taşkın Özer hayatı ve biyografisi!

TURAN TAŞKIN ÖZER KİMDİR?

16.04.1980 Ankara'da doğdum. İlköğrenimimi Yavuz Sultan Selim İ.Ö.O. (Artvin-Hopa) ve Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İ.Ö.O. (İstanbul-Yeşilköy)'nda tamamladım. Kültür Koleji (İstanbul-Ataköy) İngilizce hazırlık sınıfını tamamlayıp, M.E.B. tarafından açılan yatay geçiş sınavını kazanarak Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde lise eğitimimi tamamladım. Lisans Eğitimimi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1999-2003 yılları arasında tamamlayarak serbest meslek hayatına atıldım. Haziran 2010 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum.

Üye olmamın akabinde sırasıyla;

— CHP Beylikdüzü Hukuk Komisyonu Üyeliği

— CHP Beylikdüzü Yerel Yönetimler Komisyonu Üyeliği

— CHP Beylikdüzü Yönetim Kurulu Üyeliği – 2013 / 2015

— Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Danışmanlığı – 2014 Ocak / 2014 Nisan

— CHP Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu Üyeliği – 2013 / 2015

— Beylikdüzü Belediyesi Hukuk Danışmanı – 2014 / 2015

— CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı – 2015 / 2017

— CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı – 2017 / 2019

— Kurultay Delegesi – 2017

— İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Danışmanı – 2019 Mart / 2019 Haziran

— CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı – 2019 / 2022

— Kurultay Delegesi – 2019

— CHP 37. Olağan İstanbul İl Kongresi Divan Başkan Yardımcılığı

görevlerinde bulundum.

Halen İstanbul Barosu 30825 Sicil No.lu aktif Avukat olmakla beraber;

— Adalet Bakanlığı 20661 Belge No ve 04 Nisan 2015 Belge tarihli Noterlik Belgesi

— Bahçeşehir Üniversitesi 12 Ocak 2013 – 20 Nisan 2013 tarihli Siyaset Okulu Katılım Sertifikası

— Boğaziçi Üniversitesi – Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu 23 Nisan 2016/22 Mayıs 2016 Katılım Sertifikası

— 2016 Cycle of The Council of Europe Schools of Political Studies

— Fifth World Forum for Democracy of the Council of Europe 7-9 November (5. Dünya Demokrasi Forumu – Avrupa Konseyi 7-9 Kasım) katılım sertifikası sahibiyim.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Evimiz Beylikdüzü Derneği, El Ele Yaşam Derneği, Beylikdüzü Beşiktaşlılar Derneği üyesiyim.

2010 Eylül tarihinden bu yana evli olup, Deniz Ali isminde beş yaşında bir oğlum var. İyi derecede İngilizce bilmekteyim.