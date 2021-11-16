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TURAK Heyetinden, Rektör Karakaş'a Ziyaret

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TURAK Heyetinden, Rektör Karakaş'a Ziyaret

Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) Program Değerlendirme Heyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı makamında ziyaret etti.

Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) Program Değerlendirme Heyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı makamında ziyaret etti.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa Sağbaş, Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elbeyi Pelit ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sabri Çelik'in de hazır bulunduğu ziyarette, Takım Başkanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Değerlendiriciler; Prof. Dr. Rahman Temizkan, Doç. Dr. Seda Genç, Doç. Dr. Yılmaz Akgündüz, Zihni Bilir, Ilgaz Sert yer aldı.

AKÜ Turizm Fakültesi Akreditasyon Saha Ziyareti kapsamında, Turizm Fakültesinin akredite bölümlerinden "Gastronomi ve Mutfak Sanatları" ve "Turizm Rehberliği" bölümlerine ara ziyaret ve değerlendirmede bulunan İlban, Rektör Karakaş ile görüş alışverişinde bulundu.

Rektör Karakaş, nezaket ziyareti için misafirlerine teşekkür etti.

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