Tur midibüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde tur midibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Lasif Uysal (51) yaşamını yitirdi, 4'ü Libya uyruklu 8 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde tur midibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Lasif Uysal (51) yaşamını yitirdi, 4'ü Libya uyruklu 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Korkuteli- Fethiye karayolunun Küçüklü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Fethiye yönüne giden Lasif Uysal yönetimindeki 48 ABS 859 plakalı tur midibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Lasif Uysal ile aynı araçta bulunan Libya uyruklu M.M.A.I (22), A.A.M.S (23), M.A.M.A. (27) ve B.M.M.A. (21) ile Türk yolcular E.U. (41), N.A. (20), A.K. (36) ve H.K. (36) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücü Lasif Uysal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer 8 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Durmaz