Tüp bomba gibi patladı, zarar büyük
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Tüp bomba gibi patladı, zarar büyük

Konya'da 10 katlı apartmanın zemin katında ulunan bir iş yerinde tüp patlaması meydana geldi.

09.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 09.08.2020 17:23

Konya'da 10 katlı apartmanın zemin katında ulunan bir iş yerinde tüp patlaması meydana geldi. Lokanta olarak kullanılan iş yerinde adeta bomba gibi patlayan tüp sebebiyle, apartmanın yanı sıra karşı ve çevredeki binalardaki iş yerleri ve daireler ile park halindeki araçlarda zarar meydana geldi.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Makami Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 10 katlı bir apartmanın zemin katında lokanta olarak kullanılan iş yerinde bulunan sanayi tipi tüpten sızan gaz sızıntısı nedeniyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama geniş bir çevreden duyulurken, yakında bulunan evlerin camları sallandı. Olay mahalline itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi oluşturarak çevrede tedbir alırken, itfaiye ve diğer ekipler çalışmalarına başladı. Patlamada panik atak hastası olan 2 kişi ambulansa alındı. Patlamada iş yerinin yanında bulunan çok sayıda dükkan, apartmanın üst katındaki daireler, park halinde bulunan araçlar ve karşıda bulunan apartmanın altındaki dükkanlar ile dairelerde zarar meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dükkanların kırılan camları etrafa saçılırken, sandalyeler dışarıya savruldu, dairelerin camları çerçeveleri kırıldı. Apartmanlarda yaşayan vatandaşlar da patlama sonrası panik yaşadı. Apartmandan sakinleri ellerinde çantalarıyla kendilerini dışarıya atarken, sokak adeta savaş alanına döndü.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Patlamanın meydana geldiği an ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinde yükselen alevle bir birlikte etrafa malzemelerin saçıldığı görülüyor.

"PATLAMA VE SARSINTIYLA İRKİLDİK"

Patlama sırasında olayın meydana geldiği apartmanın yakınında bulunan evinde olaya şahit olan Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Evimizin bölgede olması hasebiyle oturduğum yerden hoplatacak ve camları da neredeyse 15-20 santim yerinden götürüp getirecek kadar bir patlamayla, sarsıntıyla irkildik. Apartmanımızın karşı tarafındaki apartmandan alevli olmayan duman yükseldi ve yan tarafa doğru çok şiddetli basınçla binalara zarar verdiğini gördük" dedi.

"İLK BELİRLEMELERE GÖRE BİR TÜP PATLAMASI OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Patlama sonrası Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti, bilgi aldı. Aydın yaptığı açıklamada, ilk tespitlerinin patlamanın apartmanın altında bulunan iş yerlerinden bir tanesinde tüp patlaması sonucu meydana geldiği yönünde olduğunu belirterek, "Herhangi bir yaralı yok. Bu bizim en büyük teselli kaynağımız. Sadece binalarda ve karşı binada, iş yerlerinde ve ikametlerde hasar meydana gelmiş. Hasar dışında herhangi bir şey olmaması bizi sevindiriyor. Olay yerinde itfaiye, AFAD, emniyet görevlileri burada. İncelemeler ve itfaiyenin yapacağı teferruatlı araştırma sonucu esas neden o zaman ortaya çıkacaktır. Ama ilk belirlemelere göre bir tüp patlaması olarak görülüyor. Tahliye edilen herhangi bir bina yok. Şu an için binalardaki incelemeler belediyelerimiz tarafından yapılıyor" şeklinde konuştu.

AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun da, olay yerindeki ilk incelemelerinin ardından açıklama yaptı. Tosun, "İlk etapta doğalgaz patlaması olarak söylendi, yerinde yapılan incelemede bunun doğalgaz patlaması olmadığı anlaşıldı. Sanayi tipi tüpünden kaynaklandığı belirlendi. Hatta doğal gaz tesisatının olmadığı öğrenildi. Yaklaşık olarak ilk tespitlere göre alanda bizim gördüğümüz yaklaşık 15 dükkan, 9 ev, 11 araç hasar gördü. Bu sayısı artabilir, ilk yapılan alan taramasında bu rakam alındı. Çalışmalar devam ediyor. 2-3 tane panik atak hastası vardı, bunlardan bir tanesi hastaneye sevk edildi. Ev, iş yeri ve araba için net sayı hasar tespit ekibi geldikten sonra nihai olarak ortaya çıkacak. Bizim sadece sıcak bölgede gördüğümüz sayılar bu" diye konuştu.

Patlamanın ardından sokakta binalarda ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

(İHA)

Tüp bomba gibi patladı, zarar büyük

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
HAKAN: tüp degil dogalgaz patladı lokanta degil kuaförde patladı
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