Tüp bebek tedavisi artık daha güvenli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tüp bebek tedavisi artık daha güvenli

Tüp bebek tedavisi artık daha güvenli Tüp bebek tedavisi RI Witness sistemiyle daha da güvenli hale geldi Günümüzde RI Witness, tüp bebek tedavisini daha güvenli hale getiriyor.

01.07.2020 10:31 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:39

Tüp bebek tedavisi artık daha güvenli

Tüp bebek tedavisi RI Witness sistemiyle daha da güvenli hale geldi

BURSA - Günümüzde RI Witness, tüp bebek tedavisini daha güvenli hale getiriyor.

RI Witness sisteminde, hastaya kliniğe girdiği anda bir kart hazırlanıyor. Hastaya özgü etiketleri basılıp, hastanın tüm işlemlerinde kullanılacak olan malzemelere manyetik okuyucular ve etiketler yapıştırılıyor. Laboratuvar içerisindeki tüm çalışma alanları, etiketlerden yayılan radyofrekans sinyaller ile okunduğu için, yapılan tüm işlemler Witness sistemi ile teyit edilerek kayıt altına alınıyor. Witness sistemi ile tüm tedavi basamakları sürekli kayıt ve kontrol altında olduğu için örneklerin karışma riski ortadan kalkıyor.

Kısırlık teşhisi ve tedavisi alanında Bursa'da 19 yıldır hizmet veren Bursa Eurofertil Tüp Bebek Merkezi, hastalarına verdiği hizmet güvenliğini RI Witness sistemi ile en üst seviyeye taşıdı. Bugüne kadar yaklaşık 30 bine yakın tüp bebek uygulamasını başarıyla gerçekleştiren klinik gebelik oranları ile anne ve baba olmak isteyenlerin yüzünü güldürmektedir. Yeni Witness sisteminin Bursa'da ilk kurulan şahitlik sistemi olduğunu belirten Laboratuvar Direktörü Dr. Elif Ergin, "Tüp bebekte embriyoloji laboratuvarında güvenlik en önemli konudur. Şu ana kadar bizler mutlaka sperm ve yumurtanın kullanımında 2 embriyoloğun ıslak imzasıyla işlemlerimizi yapıyorduk. Dondurduğumuz tüm materyallerde de, kişilere özel olan T.C. kimlik numarasını yazıyorduk. Teknolojinin gelişmesiyle bizde laboratuvarımızda RI Witness sistemini kullanmaya başladık. Bu sistem tüp bebek laboratuvarlarında yapılan tüm işlemleri denetleyen ve kayıt altına alan radyofrekans tabanlı tanımlama özelliği olan bir güvenlik sistemidir. Çiftlere verilen kartta eşlerin isimleri ve tekil olan kimlik numaraları yer alıyor. Bu kart o çifte ait oluyor. Çift yumurtama toplama günü geldiğinde ameliyathane de sisteme tanımlıyor. Laboratuvarda yaptığımız çalışmalarda sadece o çiftin işlemlerini yapabiliyoruz. Embriyoları sakladığımız kaplara yerleştirilen çiplere hastanın ismi ve kimlik numarası tanımlanıyor. Bu hastadan başka her hangi bir kişinin numunelerini getirdiği zaman sistem alarm veriyor. Çalışan embriyoloğu uyararak durmasını sağlıyor. Bu sistemle çalışılan hastayla ilgili ne gibi bir işlemin ne kadar sürede yapıldığı da rapor halinde sunulabiliyor" dedi.

Hastanın bu kartla birlikte embriyo transferine geldiğini ifade eden Ergin, "Bütün sistem bunu tanıyor. Dondurulmuş embriyolarda da kullanmış olduğumuz sistemle yıllar sonra da hastamız geldiğinde bu kart olduğu sürece onu tanıyacaktır. Tabi ki bu kartın kaybolması durumunda da biz her ihtimale karşı kişinin bilgilerini kapların üzerine el yazısıyla da yazıyoruz. Ayrıca sadece tüp bebek hastalarında değil, tek gelen kadın hastaların yumurtalarını dondurduğumuz da veya erkek hastalarımızın spermlerini dondurduğumuzda da bu sistemi uygulayarak yıllar sonra dahi olsa sistem onları tanıyor" şeklinde konuştu.

Hastaların güvenliği her şeyden daha önemli olduğu için bu konuda öncü olmak istediklerini belirten Kadın Hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Gerçek Aydın, "Bu sistem tüp bebek tedavisi sürecinde kullanılan dijital bir şahitlik sistemidir. Kliniklerde en önemli şey güvenliktir. Bizde Bursa'nın en köklü tüp bebek merkezlerinden biriyiz. İki embriyoloğun ıslak imzasıyla şahitlik sistemi söz konusuydu. Teknolojinin de getirdiği imkanlarla birlikte, hastalarında kendini daha güvende hissetmesi ve kontrol edebilmeleri için Witness sistemi kullanmaya başladık. Bursa'da ilk bu sistemi kullanan merkez olarak hem kendimiz hem hastalarımız adına sevinçliyiz. Günün birinde bu sistem kaçınılmaz olacaktır" dedi.

Tüp bebek tedavisi artık daha güvenli

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme Haber
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor Haber
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler Haber
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki Haber
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı Haber
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı Haber
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Bir kişinin Marmaray'da yüksek gerilim hattına dokunması sonucu bir anda dumanlar yükseldi
Bir kişinin Marmaray'da yüksek gerilim hattına dokunması sonucu bir anda dumanlar yükseldi
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kenan Doğulu Safiye Soyman Gonca Vuslateri Zehra Çilingiroğlu
Spor Alper Ulusoy Sergen Yalçın Ivan Obradovic İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Genç Bakan Uyuşturucu
Şu an buradasınız: Tüp bebek tedavisi artık daha güvenli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 10:52:09. #1.15#
title