Tunuslular cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti: Seçimde 24 aday yarışıyor

Tunuslular cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti: Seçimde 24 aday yarışıyor

Arap Baharı'nın doğum yeri ve son kalesi olarak görülen Tunus’ta seçmen, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Tunus’ta 7 milyon 155 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler, 33 seçim bölgesindeki 13 bin sandıkta oy kullanacak.

15.09.2019 13:00
Tunuslular cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti: Seçimde 24 aday yarışıyor

Arap Baharı'nın doğum yeri ve son kalesi olarak görülen Tunus'ta seçmen, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti.


Tunus'ta 7 milyon 155 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler, 33 seçim bölgesindeki 13 bin sandıkta oy kullanacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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