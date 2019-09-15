Tunuslular cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti: Seçimde 24 aday yarışıyor

15.09.2019 13:00

Arap Baharı'nın doğum yeri ve son kalesi olarak görülen Tunus'ta seçmen, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti.



Tunus'ta 7 milyon 155 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler, 33 seçim bölgesindeki 13 bin sandıkta oy kullanacak. Euronews.com'da Görüntüle