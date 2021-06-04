Son dakika gündem: Tunus ve Fransa arasında 7 işbirliği anlaşması imzalandı (2) - Tunus Başbakanı El-Meşişi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika gündem: Tunus ve Fransa arasında 7 işbirliği anlaşması imzalandı (2) - Tunus Başbakanı El-Meşişi

Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus ve Fransa başbakanları ortak basın toplantısı Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'nin basın açıklaması Tunus ve Fransa hükümetleri, tarım, ticaret, su kaynakları, limanlar ve teknoloji alanlarında 7 işbirliği anlaşması imzaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tunus ve Fransa başbakanları ortak basın toplantısı

Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'nin basın açıklaması

Tunus ve Fransa hükümetleri, tarım, ticaret, su kaynakları, limanlar ve teknoloji alanlarında 7 işbirliği anlaşması imzaladı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, 2 gün süren Fransa-Tunus Yüksek İşbirliği Konseyi toplantılarının akabinde Tunuslu mevkidaşı Hişam El-Meşişi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Meşişi, ülkesinin Fransız hükümetiyle tarım, ticaret, su kaynakları, limanlar ve teknoloji alanlarında 7 işbirliği anlaşması imzaladığını söyledi. Meşişi, anlaşmalardan üçünün 81,2 milyon avroluk (98.5 milyon dolar) Fransız finansmanından oluştuğunu belirtti. Bu bağlamda, 6 Tunus limanının geliştirilmesi için Deniz Ticaret ve Limanlar Ofisine 41 milyon avro, beş yıllığına (2021-2026) doğal afetler ve özellikle kentlerdeki sel riskiyle mücadele için 40 milyon avro ve Cerbe'deki 2 deniz suyu arıtma tesisinin kapasitesini artırmak için ise 202 bin avro finansman sağlanacağını dile getirdi. Meşişi, diğer 4 anlaşmanın, ticaret, ihracatın geliştirilmesi, iletişim ve tarım alanlarında olduğunu ifade etti.

Castex ise imzalanan anlaşmaların iki ülke arasındaki derin ve köklü ilişkilerin bir uzantısı olduğunu vurguladı. Ülkesinin, Tunus'un demokratik dönüşüm sürecine destek vermekten geri durmayacağını dile getiren Castex, bu ülkede bir "Frankofoni" üniversitesi kurma projesi hazırladıklarını aktardı.

Son dakika gündem: Tunus ve Fransa arasında 7 işbirliği anlaşması imzalandı (2) - Tunus Başbakanı El-Meşişi
Son dakika gündem: Tunus ve Fransa arasında 7 işbirliği anlaşması imzalandı (2) - Tunus Başbakanı El-Meşişi
Son dakika gündem: Tunus ve Fransa arasında 7 işbirliği anlaşması imzalandı (2) - Tunus Başbakanı El-Meşişi
Son dakika gündem: Tunus ve Fransa arasında 7 işbirliği anlaşması imzalandı (2) - Tunus Başbakanı El-Meşişi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

Son dakika haberleri: Fransa, Mali ile ortak askeri operasyonlarını askıya aldı
Son dakika haberleri: Fransa, Mali ile ortak askeri operasyonlarını askıya aldı
Son dakika: Fransa'da Çad'dan gelen Air France uçağı bomba ihbarı nedeniyle aranıyor
Son dakika: Fransa'da Çad'dan gelen Air France uçağı bomba ihbarı nedeniyle aranıyor
Ankara'da iş merkezinde yangın
Ankara'da iş merkezinde yangın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Nikos Dendias Hasan Polatkan Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Beren Saat Burak Sergen İlker Kaleli
Spor Ergin Ataman Abdullah Avcı Merih Demiral Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Tunus ve Fransa arasında 7 işbirliği anlaşması imzalandı (2) - Tunus Başbakanı El-Meşişi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 10:45:58. #1.16#

title