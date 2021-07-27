Tunus'ta darbe karşıtı Gannuşi'nin ev hapsinde tutulduğu iddiası yalanlandı
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Tunus'ta darbe karşıtı Gannuşi'nin ev hapsinde tutulduğu iddiası yalanlandı

Anadolu Ajansı / Hassan Ali Hassan Mekki - Haberler | Dünya

Darbe girişiminin yaşandığı Tunus'ta sokaklar karıştı. Cumhurbaşkanı, Başbakan'ı görevden alıp bir aylık sokağa çıkma yasağı ilan etti. Darbe karşıtlarını sokağa çağıran Nahda Hareketi ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin ise zorunlu ev hapsinde tutulduğu iddia edildi. Nahda, bir açıklama yaparak söz konusu iddianın doğru olmadığını belirtti.

Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada, hareketin lideri ve Meclis Başkanı Gannnuşi hakkında seyahat kısıtlaması ve ev hapsi kararı alındığı yönündeki haberler yalanlandı. Açıklamada, Gannuşi'nin bir dizi toplantıya katıldığı kaydedildi.

Tunus Parlamento Başkanı Raşid el-Gannuşi, daha önce yaptığı açıklamada, "Tunus Parlamentosu, oturum halindedir. Milletvekilleri ofisi toplantısını gerçekleştirdik. Oturum yasal ve tam katılımla gerçekleştirildi. Darbenin kınanması ve meşruiyete bağlılık kararı aldık" ifadelerine yer vermişti.

SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Gannuşi'nin çağrısı üzerine sokağa inen darbe karşıtları, yer yer polisle ve darbeyi savunan vatandaşlarla çatışma yaşadı.

"DARBENİN ARKASINDA BAE VAR"

Gannuşi, dün akşam Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in başbakanı görevden alıp, yürütme erkini kendi atayacağı bir başbakanla birlikte devraldığını ve Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu duyurmasıyla ilgili TRT Arapça kanalına açıklamalarda bulunmuştu. "Darbenin, kargaşanın ve Nahda'nın binalarının hedef alınmasının arkasında BAE medyası var" diyen Gannuşi, "söz konusu medyanın sosyal ve ekonomik sebeplerden ötürü yapılan gösterilere katılımı yüksek göstermeye ve darbeyi meşrulaştırmaya çalıştığını" ifade etmişti.

15 TEMMUZ'U ÖRNEK GÖSTERDİ

Gannuşi, haberi duydukları andan itibaren Meclis binası önünde beklediklerini ve Meclis Başkanı olmasına rağmen kendisinin ve yardımcısının içeri girmesine izin verilmediğini belirtip şunları söylemişti: "Darbe olduğunda sokağa çıkılması gerektiğini öğrendik. Türkiye'den aldığımız ders bu. Haberi duyar duymaz dışarı çıktık, önce parti genel merkezine sonra da Meclis binasına gittik ama kapılar yüzümüze kapandı."

NE OLMUŞTU?

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti. Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu. Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclis'e almamıştı. Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın darbe olduğunu vurgulamıştı.

Tunus'ta darbe karşıtı Gannuşi'nin ev hapsinde tutulduğu iddiası yalanlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hassan Ali Hassan Mekki

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