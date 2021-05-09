Tunus'ta ramazan bayramı haftasında tam karantinaya gitti
Tunus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde ramazan bayramını da kapsayacak şekilde 9-16 Mayıs tarihleri arasında kapsamlı sokağa çıkma kısıtlaması ve karantina önlemlerine gitti.
Tunus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde ramazan bayramını da kapsayacak şekilde 9-16 Mayıs tarihleri arasında kapsamlı sokağa çıkma kısıtlaması ve karantina önlemlerine gitti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi