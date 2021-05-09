Tunus'ta ramazan bayramı haftasında tam karantinaya gitti
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Tunus'ta ramazan bayramı haftasında tam karantinaya gitti

Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel

Tunus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde ramazan bayramını da kapsayacak şekilde 9-16 Mayıs tarihleri arasında kapsamlı sokağa çıkma kısıtlaması ve karantina önlemlerine gitti.

Tunus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde ramazan bayramını da kapsayacak şekilde 9-16 Mayıs tarihleri arasında kapsamlı sokağa çıkma kısıtlaması ve karantina önlemlerine gitti.

Tunus'ta ramazan bayramı haftasında tam karantinaya gitti
Tunus'ta ramazan bayramı haftasında tam karantinaya gitti
Tunus'ta ramazan bayramı haftasında tam karantinaya gitti
Tunus'ta ramazan bayramı haftasında tam karantinaya gitti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

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