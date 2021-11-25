Tunus'ta hurma üreticileri iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle zor bir sezon geçiriyor

Tunuslu hurma üreticileri bu yıl yağışların da az olması nedeniyle ürün kalitesinin düştüğünü ve zor bir sezon geçirdiklerini belirtiyor.

Halk dilinde "dıglet en-nur" olarak bilinen taze hurmaların yetiştirildiği yer olan Tuzer vilayetine bağlı El-Cerit bölgesi ülkedeki hurma pazarında önemli bir yere sahip.

Tuzer Yerel Çiftçiler Birliği Başkanı Arif en-Naci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devam eden hurma hasadını, çiftçilerin yaşadığı zorlukları ve hurmaların satış sürecini anlattı.

Hurma fiyatlarındaki düşüşün artık üretim maliyetlerini karşılayamadığını söyleyen Naci, "Hurma üretimi ve satışında yaşanan kriz 2016 yılından bu yana daha da kötüleşerek devam ediyor. Son iki yıldır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla hurmadaki kriz daha da derinleşti." dedi.

Bu yıl sadece 60 bin tonun üzerinde bir üretim yapıldı

2016 yılında 317 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Naci, "2016'dan sonra üretimin artmasına rağmen ihracat rakamlarımız düşmeye başladı. İlk başlarda bu düşüşün hurma kalitesinden kaynaklandığını zannettik ancak daha sonra öğrendik ki bu düşüşe hurma pazarındaki manipülasyonlar neden oluyor." diye konuştu.

Tüm zorluklara rağmen bu yıl 45 bin ton dıglet en-nur, 15 bin ton da diğer türlerden olmak üzere 60 bin tonun üzerinde hurma üretimi yapabildiklerini aktaran Naci, "Tuzer vahaları, ülkenin en önemli hurma üretim bölgelerinden. Sadece bu vahalarda yaklaşık iki milyon hurma ağacı bulunmakta." ifadelerini kullandı.

"Kötü bir sezon geçiriyoruz"

Bölgedeki hurma üreticilerinden Salim bin Selame, bu yıl hurma sezonunun zorlu geçtiğini belirterek, "Kuraklık ve iklim değişikliğinden dolayı bu yıl kötü bir sezon geçiriyoruz. Yeterli yağış olmadığı için hurmalar tam gelişemedi bu yüzden ürün kalitesi düştü. Ayrıca bu yıl hurma ağaçlarına zarar veren toz örümceği çokça görülüyor. Bu da ürün kalitesini etkileyen bir diğer faktör." şeklinde konuştu.

Üretimde yaşadıkları zorluğun yanı sıra satışta da türlü sıkıntılar çektiklerini dile getiren Bin Selame, "Hurmanın üretiminden sonra bir de satış süreci var. Bu konuda ilgili devlet kurumlarından düzenleme talep ettik ama maalesef daha değişen bir şey olmadı. Satış sürecinde yaşanan değer kayıplarından dolayı üründen zararımız katlanarak artıyor." dedi.

"Hurma pazarında satışlar durgun"

İklim değişikliklerinin hurma vahalarına etkisini takip eden çevre aktivisti Salim Matuk ise hurma pazarında satışların durgun olduğunu, çoğu hurmanın satış olmadığı için ağaçlardan toplanamadığını belirtti.

Bu yıl hurma kalitesinin düşük olduğuna dikkati çeken Matuk, "Ülkede yaşanan kuraklık ve yağışların az oluşu hurma kalitesini düşürdü. Yaşanan genel ekonomik krizden de etkilenen hurma sektöründe en büyük zorluğu çiftçiler yaşıyor." diye konuştu.

Hükümetin çiftçiye şartların düzeltilmesi için birtakım taahhütlerde bulunduğunu söyleyen Naci, şöyle devam etti;

"Bölgedeki çiftçinin hurma satışını kolaylaştırmayı hedefleyen birtakım projelerin sözünü aldık ancak siyasetteki istikrarsızlık bizi de etkiledi. Burada üretilen hurmanın satışının da buradan yapılmasını sağlayacak proje maalesef tamamlanamadı. Hala burada üretilen hurmanın satışı başkent Tunus'tan kontrol ediliyor."

Hurma sektöründe çalışan 60 bin çiftçi var

Tunus Ziraat Bakanlığına bağlı Hurma Üretim Merkezinin resmi verilerine göre Tunus'ta 60 bin çiftçi, hurma sektörünün çeşitli aşamalarında yer alıyor.

Merkezin yayınladığı en son verilerine göre, ülke genelinde 5 milyon 500 bin civarında hurma ağacı bulunuyor.

Bu yıl yaklaşık 370 bin ton hurma üretilmesi öngörülen Tunus'ta, bu hurmaların büyük çoğunluğu 85 ülkeye ihraç ediliyor.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri

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