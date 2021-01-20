Tunus'ta gösteri
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Tunus'ta gösteri

20.01.2021 01:48 | Son Güncelleme: 20.01.2021 01:53

Başkent Tunus'ta toplanan yüzlerce kişi, sokağa çıkma yasağına karşı protestoları sırasında gözaltına alınanların serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Başkent Tunus'ta toplanan yüzlerce kişi, sokağa çıkma yasağına karşı protestoları sırasında gözaltına alınanların serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi. Gösteride, protestocular ile Tunus güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Tunus'ta gösteri
Tunus'ta gösteri
Tunus'ta gösteri
Tunus'ta gösteri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

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