Tunus'ta arazi anlaşmazlığından çıkan çatışmalar nedeniyle 3 kentte sokağa çıkma yasağı getirildi

Tunus'un güneyindeki, Mednin ve Gibilli vilayetlerine bağlı bazı kentlerde yaşanan arazi anlaşmazlığından çıkan çatışmalar nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi.

Tunus'un güneyindeki, Mednin ve Gibilli vilayetlerine bağlı bazı kentlerde yaşanan arazi anlaşmazlığından çıkan çatışmalar nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi.

Ülkenin güneyindeki Mednin ve Gibilli valiliklerinden yapılan açıklamada, Beni Haddaş, Kuzey ve Güney Duz kentlerinde 16.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı alındığı duyuruldu.

Adı geçen kentlere bağlı ortak bir bölgede geçen hafta sonu çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle bölge sakinleri arasında çatışmalar yaşanmış, bir kişi hayatını kaybederken, 70 kişi yaralanmıştı.

Olayların ardından dün bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Kays Said, Gibilli vilayetinde yaptığı açıklamada, devleti içeriden vurmak isteyen gizli çabalara karşı halka dikkatli olma ve fitneye kapılmama çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti