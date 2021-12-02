Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yasemin Devrimi'nin yıl dönümü tarihini değiştirdi - Haberler
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Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yasemin Devrimi'nin yıl dönümü tarihini değiştirdi

AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel
Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yasemin Devrimi'nin yıl dönümü tarihini değiştirdi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, her yıl 14 Ocak'ta kutlanan devrim yıldönümü tarihini 17 Aralık olarak değiştirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, her yıl 14 Ocak'ta kutlanan devrim yıldönümü tarihini 17 Aralık olarak değiştirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Said, Kartaca Sarayı'nda bugün yapılan kabine toplantısı sırasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Said konuşmasında, "İlan edildiği gibi 14 Ocak 2011 devrim günü değil, asıl devrim 17 Aralık 2010'da gerçekleşti." ifadelerini kulandı.

Devrimin 17 Aralık 2010'da Sidi Buzid'den başladığını vurgulayan Said, şöyle devam etti:

"Muhammed Buazizi'nin kendisini yaktığı tarih olan 17 Aralık'ta başlayan devrim, Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin kaçtığı 14 Ocak 2011'e kadar sürdü. Devrim Sidi Buzid'de patladı fakat maalesef daha sonraki süreçte halkın iradesinin dışına çıkarak kontrol altına alındı."

Tunus'ta Yasemin Devrimi ve 14 Ocak Devrim günü

Tunus'ta Aralık 2010'da başlayan ve Yasemin Devrimi olarak adlandırılan süreçte Tunuslular sokağa döküldü.

Ülkede düzenlenen halk gösterileri, 20 yıldan uzun süredir ülkeyi demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin Bin Ali'nin 14 Ocak 2011'de ülkeyi terk etmesine kadar devam etti.

Tunus'ta 14 Ocak 2011 Tunus Devrim Günü, her yıl resmi tatil olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

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