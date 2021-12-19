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TIR tünelde devrildi, sahil yolunda ulaşım aksadı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Güncel

TRABZON'da sürücüsünün kontrolünden çıkan inşaat malzemesi yüklü yabancı plakalı TIR, Çömlekçi Tüneli içinde devrildi.

TRABZON (DHA) - TRABZON'da sürücüsünün kontrolünden çıkan inşaat malzemesi yüklü yabancı plakalı TIR, Çömlekçi Tüneli içinde devrildi. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda 5 saat aksayan ulaşım, TIR'ın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kaza saat 05.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu, Çömlekçi Mahallesi'ndeki Çömlekçi Tüneli'nde meydana geldi. Trabzon'dan Gürcistan'a gittiği belirtilen inşaat yalıtım malzemeleri yüklü, yabancı plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içinde bariyere çarparak devrildi. Sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada, TIR'ın dorsesindeki malzemeler yola savruldu. Uzun süre ulaşıma kapanan yolda ekipler, vinç ve iş makinesi ile çalışma başlattı. Kaza nedeniyle sahil yolunun Trabzon-Rize istikameti ulaşıma kapanırken, araçlar ise çevre alternatif yola yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonrası TIR kaldırıldı ve tünel içi temizlenerek yol yeniden ulaşıma açıldı.


TIR tünelde devrildi, sahil yolunda ulaşım aksadı

TIR tünelde devrildi, sahil yolunda ulaşım aksadı

TIR tünelde devrildi, sahil yolunda ulaşım aksadı

TIR tünelde devrildi, sahil yolunda ulaşım aksadı

TIR tünelde devrildi, sahil yolunda ulaşım aksadı

TIR tünelde devrildi, sahil yolunda ulaşım aksadı

TIR tünelde devrildi, sahil yolunda ulaşım aksadı

TIR tünelde devrildi, sahil yolunda ulaşım aksadı

TIR tünelde devrildi, sahil yolunda ulaşım aksadı

TIR tünelde devrildi, sahil yolunda ulaşım aksadı

TIR tünelde devrildi, sahil yolunda ulaşım aksadı

TIR tünelde devrildi, sahil yolunda ulaşım aksadı

TIR tünelde devrildi, sahil yolunda ulaşım aksadı

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Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Son Dakika Haberleri

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