Tünelde otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
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Tünelde otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesi kırsalında bulunan tünelde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Tünelde otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
31.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:28

Antalya'nın Alanya ilçesi kırsalında bulunan tünelde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kuşyuvası Tüneli'nde meydana geldi. İlçe merkezine giden Osman Çelik idaresindeki 07 NS 055 plakalı otomobil karşı yönden gelen Mevlüt Çoban'ın kullandığı 07 UB 536 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 aracın sürücüleri ile 07 NS 055 plakalı araçta bulunan Hatice Çelik ile diğer araçta yolcu olan Volkan Çebiç yaralandı.

Tünelden geçen diğer sürücüler kazayı görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Osman Çelik, Hatice Çelik, Mevlüt Çoban ve Volkan Çebiç'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Tünel içinde kontrollü olarak tek şeritten sağlanan yolda yoğunluk yaşanırken, kaza yapan araçların kaldırılması ile normale döndü. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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