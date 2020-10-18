Tünelde motosikletle sollama kazası kamerada (2)
18.10.2020 20:10 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:14
YARALI SÜRÜCÜ, KURTARILAMADIAmasya'da tünel içerisinde meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Oktay Yurtseven (43), tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
YARALI SÜRÜCÜ, KURTARILAMADI
Amasya'da tünel içerisinde meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Oktay Yurtseven (43), tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI