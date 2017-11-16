Tünelde 1 Kilometre Hız Sınırı Aşımını Makul Bulan Mahkeme, Cezayı İptal Etti

SİNOP-Samsun yolundaki tünelde, aracıyla 122 kilometre hızla giderken, hız sınırını 1 kilometre aşarak, radara yakalanan avukat Ali Can Çiçek'e yazılan 206 TL para cezasını mahkeme, 1 kilometre hız sınırı aşımının makul karşılayarak iptal etti.



Kırıkkale Barosu'na kayıtlı avukat Ali Can Çiçek, geçen mart ayında Sinop-Samsun yolundaki Demirci Köyü Tüneli'nde, aracıyla saatte 122 kilometre hızla giderken, radara yakalandı. Sinop Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nce, Çiçek'e 206 TL idari para cezası yazıldı. Ceza tutanağı, haziran ayında kendisine tebliğ edilen Çiçek, Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği'ne iptal başvurusu yaptı. Çiçek, bölgede hız kontrolü yapıldığına ilişkin uyarı tabelası olmadan hız ölçüm cihazı yerleştirilerek, yazılan cezanın tuzak niteliğinde, usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürdü.



Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ise bölgede 27 radar kontrol ve radar levhası olduğu, denetimin seyir halinde yapıldığı için tuzak niteliği taşımadığı, otomobiller için bölünmüş yollarda hız limitinin 110 kilometre olup, 121 kilometre üstü hızların kanun kapsamında olduğu gerekçeleriyle idari yaptırımın kanuna uygun olduğunu bildirdi.



Hakim, Çiçek'in hız sınırını sadece 1 kilometreyle aştığına dikkat çekerek, aynı güzergahta belli bir süre giderken, 1 kilometre hız aşımının makul karşılanabileceğine kanaat getirerek, para cezasının iptaline karar verdi.



Kararla ilgili açıklama yapan avukat Çiçek, "Yollarımız, çok geniş; dört şeritli yollarımız var. Buralardaki hız sınırları, çok düşük. Gideceğimiz yere daha çabuk gitme imkanımız varken, aslında hız sınırlarından dolayı gidemiyoruz. Bu emsal kararın, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Radara yakalandığım yerdeki hız sınırı, 110 kilometredir; ancak cezanın kesildiği tarihte tünel, yeni açılmıştı. Herhangi bir radar uyarı cihazı ve tabelaları asılmamıştı" dedi.



- Kırıkkale