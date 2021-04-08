Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için yürüdü
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Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için yürüdü

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için yürüdü

TUNCELİ ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü'ndeki adaya yıllar önce yerleşen ve bölge halkının 'Robinson Crusoe' dediği Ziya Abay (84), sağlık çalışanları ve kadına yönelik şiddeti kınamak, kolluk kuvvetlerinin aşı olması talebiyle 60 kilometrelik yol yürüdü.

TUNCELİ ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü'ndeki adaya yıllar önce yerleşen ve bölge halkının 'Robinson Crusoe' dediği Ziya Abay (84), sağlık çalışanları ve kadına yönelik şiddeti kınamak, kolluk kuvvetlerinin aşı olması talebiyle 60 kilometrelik yol yürüdü. Akay'ı makamında ağırlayan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, tüm taleplerini dinleyerek kendisinin yanında olacağını ve bu farkındalık etkinliği için teşekkür etti.

Eşini 1995 yılında trafik kazasında kaybeden 4 çocuk babası Ziya Abay, emekli olduktan sonra Eskişehir'den memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine gelerek, Keban Baraj Gölü havzasının ortasında yaklaşık 80 dönüm büyüklüğündeki ağaç olmayan adayı keşfetti ve adayı meyve ağaçlarıyla yeşile döndürdü. Abay, yaptığı bu çalışmayla İngiliz yazar Daniel Defoe'nun ünlü roman kahramanı Robinson Crusoe'a benzetildi. Bölge halkı tarafından 'Robinson Crusoe' olarak tanımlanan Ziya Akay, yaşadığı adadan yola çıkarak 60 kilometre uzaklıktaki Tunceli kent merkezine sağlık çalışanları ve kadına yönelik şiddeti kınamak ile kolluk kuvvetlerinin aşı olması talebiyle yürüdü.

Boynuna Türk bayrağı asarak Pertek ilçesinde olan adasından Tunceli merkeze doğru yola çıkan ve ilerlemiş yaşına rağmen yaklaşık 60 kilometrelik mesafeyi 10 saatte kat eden Akay, "Bana 'Robinson Crusoe' diyorlar. Ben adada tek başıma yaşarım. Yol güzergahımdaki Pertek Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla görüşüp, onlar için yürüdüğümü söyledim. Daha sonra polis ve askerlerle görüştüm, onların da aşı olması için yürüdüğümü belirttim. Kadınlara zulüm yapılmasın, her gün kalpleri ve dişleri kırılmasın. Bende bu duruma tepki için yürüyorum. Annelerimizin ayağının altını öperim onlar bir tanedir. Koronavirüs sürecinde 400 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Ben de onlar için yürüyorum" dedi.

Yürüyüşünün ardından Ziya Abay, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan' makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Özkan, Abay'ın tüm taleplerini dinleyerek, kendisinin yanında olacağını söyledi, farkındalık için de teşekkür etti. Abay, ilgisinden dolayı Vali Özkan'a türkü okuyarak, memnuniyetini dile getirdi.


Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için yürüdü
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için yürüdü
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için yürüdü
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için yürüdü
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için yürüdü
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için yürüdü
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için yürüdü
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için yürüdü
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için yürüdü
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için yürüdü
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için yürüdü
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için yürüdü
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için yürüdü
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için yürüdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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